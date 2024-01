Eberleho návrat přerušil rozpaky. Je na čem stavět, říká hradecký kapitán

A s jeho pomocí tuto sérii v duelu s Kladnem přerušil a odvrátil tak prodloužení bodově hluchého období. „Nebylo to nic jednoduchého a o to víc jsem rád, že jsme vyhráli,“ neskrýval radost po výhře 4:2 nad Kladnem čtyřiatřicetiletý hokejista.

Dělal vše pro to, aby mohl svému týmu pomoci: „Musel jsem trochu potrénovat a do zápasu jsem šel po domluvě s trenéry.“

Eberle se zranil v předposledním listopadovém zápase, v němž Mountfield porazil 5:3 Olomouc. Poté až do Vánoc v každém zápase Hradec bodoval, když většinu z nich vyhrál v základní hrací době, a tabulkou stoupal vzhůru.

Jenomže prosincová reprezentační přestávka výsledkovou pohodu narušila. Hradec po ní prohrál čtyři zápasy v řadě. Proto i vydřenou výhru nad předposledním týmem soutěže Eberle přijímá jako vysvobození. Vždyť dvě třetiny musel se spoluhráči hájit nejtěsnější jednobrankové vedení 3:2.

„Je to něco, od čeho se můžeme odrazit do dalších zápasů. Máme tři body a je na čem stavět,“ věří kapitán Mountfieldu.

Zápas s týmem, v jehož dresu opět nastoupil majitel klubu, zanedlouho dvaapadesátiletý Jaromír Jágr, nebyl pro Mountfield jednoduchý. Také proto, že hradečtí hokejisté cítili potřebu konečně vyhrát.

Vracející se kapitán to potvrdil: „Vyhrát chceme vždycky, ale bylo znát, že v poslední době taháme trochu delší šňůru. Naštěstí se nám ji podařilo přetrhnout.“ A obránce Petr Kalina k tomu poznamenal: „Nebylo to příjemné období. V zápasech jsme se snažili, ale nevycházelo to. My jsme si to však nepřipouštěli.“