Komunikace v reprezentaci? Čertovo kolečko, říká sparťanský kouč Jandač

„Ještě to budeme řešit, kluci chtějí do Švédska jet,“ poznamenal stroze hlavní trenér Sparty Josef Jandač.

Jeho dva klíčoví svěřenci by nastoupili do úterního zápasu ve Švédsku, následně by se vraceli do Prahy, kde by ve čtvrtek hráli proti Finsku v rámci Channel One Cupu, a hned krátce nato by opět přelétávali na hlavní část turnaje do Moskvy.

Kouč národního týmu Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd nejsou ochotni hráče uvolnit a dát jim prostor na oddech. Což se klubu nelíbí. Má teď oba útočníky nechat doma? Nebo je vzít s sebou a riskovat jejich zranění?

„Mrzí nás, že hlavní trenér ani manažer reprezentace nevyslyšeli naši žádost o kompromis a uvolnění klíčových hráčů Sparty alespoň z prvního utkání hraného v Praze. Sparta přitom jako jediný český tým reprezentuje Českou republiku v prestižní Lize mistrů a brzy také na tradičním Spenglerově poháru,“ uvedlo vedení Sparty v prohlášení minulý pátek.

Právě Jandač nepříjemným trampotám dobře rozumí, vždyť reprezentaci sám necelé dva roky vedl.

„Je to pořád stejné, říkám tomu čertovo kolečko. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ale ohledně Ligy mistrů jsem řešil stejné těžkosti, když jsme měli účast třeba tří týmů. Je tam tlak, aby český klub reprezentoval i na evropské scéně. Telefonovali mi nejen manažeři, ale i majitelé,“ osvětlil.

„V tomhle směru to není jednoduché, nároďák si chce vybrat hráče pro olympiádu, kdyby nejeli ti z NHL. Musím to řešit tak, co je nejlepší pro Spartu... Já jsem se na to tehdy snažil brát ohled,“ dodal Jandač.

„Kdybychom Řepu se Sobem proti Rögle neměli, určitě by to pro nás byla velká ztráta,“ okomentoval krátce útočník Jan Buchtele a více už s novináři hovořil o duelu s Olomoucí, v němž dvakrát skóroval a přesto nebyl spokojený.

„Spokojený být ani nemůžu, jelikož jsme nevyhráli. Kdybychom utkání zvládli, tak asi mluvím jinak, ale nestalo se. Musíme sbírat každý bod, z dneška máme jeden, a to mi přijde málo. Přesně tyto zápasy se musíme naučit vyhrávat,“ přidal a sám cítil, že hra v útoku mohla být lepší.

Stejně jako Jandač, jenž však hlavní zádrhel vypozoroval ještě jinde, na druhém konci hřiště.

„Produktivitu bych nechtěl úplně rozebírat. Šance si vytváří i soupeř, tím je to zkreslené,“ vysvětluje 52letý trenér. „Góly dáváme, nemáme problém, že bychom jich stříleli málo. Ano, mohli bychom jich dávat víc, ale potíž vidím v tom, že hodně gólů dostáváme. Prostor před brankou nemáme rozebraný, nejsme tak pospolu.“

Ve stejném duchu podotkl i trápení se zdravotním stavem sparťanských hokejistů, které tým významně sužuje dlouhodobě a souvisí s náročným harmonogramem: „Obranu řešíme neustále, snad nějakou cestu najdeme. Chybí nám beci, ale na to se v žádném případě nevymlouváme.“

Každopádně ani obavy o zdraví Sobotky s Řepíkem tak nelze brát na lehkou váhu. Není tomu dlouho, co Sparta trpěla nedostatkem „hráčského materiálu“ rovněž v útočných řadách. Na Pražanech je znát únava.

„Nejezdilo nám to,“ uznal Jandač také po utkání s Hanáky. „Věděli jsme, že nás čeká urputný zápas, což se potvrdilo. Špatně jsme reagovali na některé situace, nebyl to ten pravý výkon, jaký bychom si představovali.“

„Dýchalo by se nám líp, kdybychom to zvládli a v tabulce bychom si pojistili nějaké místo. Teď se zase musíme dívat pod sebe, takže to není příjemné,“ zoufal si pro změnu Buchtele, který zároveň jako jediný z šesti střelců překonal olomouckého brankáře Jana Lukáše i v nájezdech.

S hráči jako Chlapík, Thorell, Strnad, Sobotka nebo Kaše v sestavě tato vyloženě tristní bilance dosvědčuje, proč pražský klub ze šesti zápasů sezony, které vyvrcholily závěrečnou dovednostní disciplínou, vyšel rovnou pětkrát neúspěšně. Čím to však je? Proč se jmenovaným šikulům v samostatných soubojích s brankáři nevede? Ani ti nejpovolanější netuší.

„Nevím, jak to vysvětlit. Zkusili jsme jiné hráče, ale prostě se nedaří. Je to nějaké zakleté, neumím na to moc odpovědět,“ zvedal Jandač udiveně obočí i koutky úst.