Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Debut ve 29 letech: Kdykoli sednu do auta a přijedu. Na extraligu se cítím, říká Brož

Lukáš Jakubíček
  9:40
Brankář Jan Brož si vůbec poprvé v kariéře zachytal extraligu.

Brankář Jan Brož si vůbec poprvé v kariéře zachytal extraligu. | foto: ČTK

Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.
Třinecký Pyrochta najíždí do útočného pásma Olomouce.
Olomoucký Jakub Kos v akci během zápasu s Třincem.
Třinecký gólman Mazanec zasahuje během zápasu s Olomoucí.
8 fotografií
Debut, o který asi žádný brankář příliš nestojí. Polovina zápasu proti neporaženému lídrovi tabulky, soupeř v laufu a stav 0:6. Přesto je odchytaný extraligový zápas milníkem, který se hodí do každého hokejového životopisu. A pro gólmana Jana Brože přišel premiérový start až ve 29 letech. „Bral jsem to tak, že když na mě ukážou, tak do brány půjdu. Byl jsem připravený. Pro tým je to těžké, ale šel jsem tam s čistou hlavou,“ řekl po prvním zápase.

Dočkal se v osmém extraligovém kole v neděli. Právě se hrála 31. minuta utkání Olomouce s Třincem, když domácí pošesté inkasovali. Trenérský tým Mory zažádal o oddechový čas a nešťastného brankáře Oldřicha Cichoně vystřídal.

„Občas takové zápasy jsou. Oni nahodili puk a dobře clonili, takhle se hokej hraje. S Oldou jsem soucítil, viděl jsem, že dělá maximum, ale Třinec je rozjetý a napadalo jim to do brány,“ popsal gólman Horácké Slavie Třebíč momentálně pomáhající Olomouci.

Jeho přítomnost na střídačce byla v neděli vynucená absencí Matěje Machovského, kterého trápí viróza. Hanáci využili možnosti střídavých startů. „Od začátku sezony je nachystaný pro případ, kdyby nám jeden brankář vypadl,“ vysvětlil olomoucký trenér Petr Fiala.

Mora schytala ostudný debakl. Senyshyn? Teď už se do nominace dostane, řekl kouč

Čisté konto ale nedokázal v necelých 30 minutách udržet. Ze 13 střel inkasoval ještě třikrát a Hanáci do šaten odcházeli s přídělem 0:9. „Pořád jsem v debut doufal, ale nepřál jsem si ho tímto způsobem. Chtěl jsem si to užít a udělat maximum pro to, aby to skončilo nějak rozumně. Což se mi nepovedlo,“ konstatoval Brož.

Devětadvacetiletý brankář ale nic moc navíc udělat nemohl. Góly inkasoval po dvou kličkách z úniků soupeře a z přesilovkové rány Ondřeje Kovařčíka. „Nebyl to důvod, proč jsme dostali góly. Bylo jedno, jestli je v bráně Brož, nebo Cichoň. Mohl tam být i nějaký top brankář z NHL a neudělal by s tím nic, protože hráči by mu nepomohli,“ zastal se mužů v maskách Fiala.

Osmkrát v kariéře seděl Brož v extralize na střídačce, pokaždé v dresu Olomouce. Většinu kariéry však strávil ve druhé nejvyšší soutěži v barvách Jihlavy a Třebíče. Na tři roky si odskočil i do francouzského Briançonu. Přestože si celou kariéru udržuje úspěšnost zákroků nad 90 procent, šance představit se na nejvyšší české úrovni přišla až nyní.

Brankář Jan Brož si vůbec poprvé v kariéře zachytal extraligu.
Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.
Třinecký Pyrochta najíždí do útočného pásma Olomouce.
Olomoucký Jakub Kos v akci během zápasu s Třincem.
8 fotografií

„Je to pořád stejná práce, ale rozdíl mezi soutěžemi rozhodně je. V extralize jsou více vidět zkušenosti a rychlost hráčů. V zápase je důležité, si na to zvyknout,“ srovnal Brož. „Určitě budu vzpomínat na to, že jsem tady mohl nastoupit, ale doufám, že ještě nekončím. Pořád se cítím na to, že bych si chtěl extraligu zachytat nejen z této pozice ze střídačky.“

V pondělí už se hlásil zpátky v Třebíči, za kterou chytal naposledy 26. září proti pražské Slavii. Mezitím se na Vysočině do formy dostal druhý brankář Jan Mičán. „S olomouckými trenéry jsem domluvený, že když mě budou potřebovat, a pokud mě pustí v Třebíči, tak jsem ochotný kdykoli sednout do auta a přijet,“ ujistil Brož.

Nový zimák je krásný, chceme úspěch

Posílená Třebíč je po deseti zápasech Maxa ligy na šestém místě. Loni skončila o místo níž, v play off postoupila do čtvrtfinále, kde nestačila na Kolín. Přestože předseda klubu Martin Svoboda před sezonou pro klubový web ambice mírnil – za cíl označil vyhnutí se záchranářským starostem –,tým i fanoušci by určitě chtěli umístění z minulé sezony minimálně zopakovat.

„Chceme něčeho dosáhnout a dělat body. Nějak extra si to do hlavy nebereme, abychom se nesvazovali, ale úspěch určitě chceme udělat,“ líčil Brož.

Osmá výhra a extraligový rekord Třince: Žene nás vnitřní síla, nesmíme polevit

K tomu by mohlo pomoct i posílení kádru. Ke stabilním oporám, kterými jsou třeba Dočekal, Psota nebo exolomoucký Vodný, se v létě přidala další zvučná jména – Nahodil, Bartejs, Rob, Ferda... Všichni hráči se zkušenostmi z extraligy.

A kromě posil zažil klub v létě ještě jednu výraznou událost. Po dvou letech v Moravských Budějovicích se tým vrátil domů do zrekonstruované arény. „Nový zimák je krásný, máme všechno, co potřebujeme. Neříkám, že v Moravských Budějovicích jsme se měli špatně. Na to, že to byl azyl, tak nám tam nic nescházelo. Ale je hezké být doma a nemuset sedat každý den do auta,“ usmál se Brož.

Pro něj jsou to letos první domácí zápasy přímo v Třebíči. Když se před dvěma lety vracel z Francie, jeho tým se zrovna stěhoval. „V áčkové kabině jsem nikdy předtím nebyl, jenom v šatně hostů s Jihlavou. Zázemí je teď skvělé, nemáme si na co stěžovat,“ uzavřel Brož.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 4 0 1 3 22:24 13
6. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
9. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 7 2 1 0 4 20:23 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.

Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL,...

Faksa asistoval u výhry Dallasu, Pastrňák se Zachou se neprosadili

Michael Kesselring v souboji u mantenelu s Radkem Faksou.

Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Centr Radek Faksa asistoval u triumfu Dallasu 5:0 nad San Jose. Naopak duo David Pastrňák - Pavel Zacha tentokrát vyšlo naprázdno u...

6. října 2026  6:50,  aktualizováno  7:39

Lantoši se konečně dočkal první trefy v sezoně. A teď se to rozběhne, doufá

Třinecký útočník Michal Kovařčík tlačí na mantinel českobudějovického Róberta...

Hokejový útočník Róbert Lantoši se premiérovým gólem v extraligové sezoně, ke kterému přidal dvě asistence, podílel na výhře Českých Budějovic nad Brnem 5:1. Slovenský reprezentant v rozhovoru s...

5. října 2026  21:27

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

Sparťanský útočník Tomáš Hyka u puku před budějovickým obráncem Pavlem Pýchou

První výměna v nové extraligové sezoně je tu. Odehrála se mezi Spartou a Mladou Boleslaví, kam se po devíti letech vrací Tomáš Hyka. V útočných řadách Pražanů jej nahradí Vojtěch Hradec, kterého...

5. října 2026  20:26,  aktualizováno  20:54

Budějovice - Kometa 5:1. Jasná záležitost, třemi body přispěl k výhře Lantoši

Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Osmé kolo hokejové extraligy zakončily České Budějovice úspěšnou dohrávkou. Doma si poradily s brněnskou Kometou výsledkem 5:1. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství jihočeského celku Róbert...

5. října 2026  17:20,  aktualizováno  20:07

Ještě jedna sezona a konec. Ovečkin oznámil, že se příští rok s NHL rozloučí

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. Jednačtyřicetiletý ruský útočník, který je zároveň nejlepším střelcem historie NHL, své rozhodnutí...

5. října 2026  17:22,  aktualizováno 

Svázali mu brusle, do helmy dali vodu. V Anaheimu si vystřelili z navrátilce Gudase

Radko Gudas z Floridy tleská fanouškům Anaheimu za vřelé přijetí.

Běžela 13. minuta úvodní třetiny mezi Anaheimem a Floridou (3:2P). Kamery během krátké pauzy zabraly zadýchaného Radka Gudase, jenž namířil oči na kostku na ledem. Právě na ní se totiž promítaly...

5. října 2026  14:42

Tak pojď! vyzval Chlapík na bitku Smejkala. Augusta: Je to lídr, ale do stropu neskáču

Bitka Jiřího Smejkala s Filipem Chlapíkem.

Emoce se ve vyhlíženém střetu Pardubic se Spartou (6:4) daly očekávat. Nejvýrazněji se projevily v 35. minutě, kdy se domácí Jiří Smejkal popral s hostujícím kapitánem Filipem Chlapíkem. „A myslím,...

5. října 2026  11:26

Mora schytala ostudný debakl. Senyshyn? Teď už se do nominace dostane, řekl kouč

Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.

Zápas, ve kterém mohli olomoučtí hokejisté Třinci překazit extraligový rekord v počtu výher se domácím vůbec nepodařil. V „plecharéně“ prohráli vysoko 0:9 a fanoušci jen stěží hledali v jejich hře...

5. října 2026

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Radost kladenských hokejistů

Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...

5. října 2026  8:20

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

5. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Dostál vychytal výhru proti Floridě, Hronek asistoval za Vancouver

Lukáš Dostál odstrkuje z brankoviště Sama Bennetta.

Druhý start v nové sezoně hokejové NHL a druhá vychytaná výhra. Brankář Lukáš Dostál naposledy slavil po výhře Anaheimu 3:2 po prodloužení proti silné Floridě. Obránce Filip Hronek zapsal jednu...

5. října 2026  6:53,  aktualizováno  7:39

Na jeho sólo zírali s otevřenou pusou. Jen štěstí, hlásil skromně Tomášek

David Tomášek slaví gól proti Spartě

V 52. minutě zápasu se Spartou objel s pukem na čepeli trojici protihráčů, prostřelil gólmana Kováře a postaral se tím o nejhezčí moment šlágru kola. Pro Davida Tomáška to navíc byl už druhý gól a...

5. října 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.