Debut ve 29 letech: Kdykoli sednu do auta a přijedu. Na extraligu se cítím, říká Brož

Dočkal se v osmém extraligovém kole v neděli. Právě se hrála 31. minuta utkání Olomouce s Třincem, když domácí pošesté inkasovali. Trenérský tým Mory zažádal o oddechový čas a nešťastného brankáře Oldřicha Cichoně vystřídal.
„Občas takové zápasy jsou. Oni nahodili puk a dobře clonili, takhle se hokej hraje. S Oldou jsem soucítil, viděl jsem, že dělá maximum, ale Třinec je rozjetý a napadalo jim to do brány,“ popsal gólman Horácké Slavie Třebíč momentálně pomáhající Olomouci.
Jeho přítomnost na střídačce byla v neděli vynucená absencí Matěje Machovského, kterého trápí viróza. Hanáci využili možnosti střídavých startů. „Od začátku sezony je nachystaný pro případ, kdyby nám jeden brankář vypadl,“ vysvětlil olomoucký trenér Petr Fiala.
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Čisté konto ale nedokázal v necelých 30 minutách udržet. Ze 13 střel inkasoval ještě třikrát a Hanáci do šaten odcházeli s přídělem 0:9. „Pořád jsem v debut doufal, ale nepřál jsem si ho tímto způsobem. Chtěl jsem si to užít a udělat maximum pro to, aby to skončilo nějak rozumně. Což se mi nepovedlo,“ konstatoval Brož.
Devětadvacetiletý brankář ale nic moc navíc udělat nemohl. Góly inkasoval po dvou kličkách z úniků soupeře a z přesilovkové rány Ondřeje Kovařčíka. „Nebyl to důvod, proč jsme dostali góly. Bylo jedno, jestli je v bráně Brož, nebo Cichoň. Mohl tam být i nějaký top brankář z NHL a neudělal by s tím nic, protože hráči by mu nepomohli,“ zastal se mužů v maskách Fiala.
Osmkrát v kariéře seděl Brož v extralize na střídačce, pokaždé v dresu Olomouce. Většinu kariéry však strávil ve druhé nejvyšší soutěži v barvách Jihlavy a Třebíče. Na tři roky si odskočil i do francouzského Briançonu. Přestože si celou kariéru udržuje úspěšnost zákroků nad 90 procent, šance představit se na nejvyšší české úrovni přišla až nyní.
„Je to pořád stejná práce, ale rozdíl mezi soutěžemi rozhodně je. V extralize jsou více vidět zkušenosti a rychlost hráčů. V zápase je důležité, si na to zvyknout,“ srovnal Brož. „Určitě budu vzpomínat na to, že jsem tady mohl nastoupit, ale doufám, že ještě nekončím. Pořád se cítím na to, že bych si chtěl extraligu zachytat nejen z této pozice ze střídačky.“
V pondělí už se hlásil zpátky v Třebíči, za kterou chytal naposledy 26. září proti pražské Slavii. Mezitím se na Vysočině do formy dostal druhý brankář Jan Mičán. „S olomouckými trenéry jsem domluvený, že když mě budou potřebovat, a pokud mě pustí v Třebíči, tak jsem ochotný kdykoli sednout do auta a přijet,“ ujistil Brož.
Nový zimák je krásný, chceme úspěch
Posílená Třebíč je po deseti zápasech Maxa ligy na šestém místě. Loni skončila o místo níž, v play off postoupila do čtvrtfinále, kde nestačila na Kolín. Přestože předseda klubu Martin Svoboda před sezonou pro klubový web ambice mírnil – za cíl označil vyhnutí se záchranářským starostem –,tým i fanoušci by určitě chtěli umístění z minulé sezony minimálně zopakovat.
„Chceme něčeho dosáhnout a dělat body. Nějak extra si to do hlavy nebereme, abychom se nesvazovali, ale úspěch určitě chceme udělat,“ líčil Brož.
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K tomu by mohlo pomoct i posílení kádru. Ke stabilním oporám, kterými jsou třeba Dočekal, Psota nebo exolomoucký Vodný, se v létě přidala další zvučná jména – Nahodil, Bartejs, Rob, Ferda... Všichni hráči se zkušenostmi z extraligy.
A kromě posil zažil klub v létě ještě jednu výraznou událost. Po dvou letech v Moravských Budějovicích se tým vrátil domů do zrekonstruované arény. „Nový zimák je krásný, máme všechno, co potřebujeme. Neříkám, že v Moravských Budějovicích jsme se měli špatně. Na to, že to byl azyl, tak nám tam nic nescházelo. Ale je hezké být doma a nemuset sedat každý den do auta,“ usmál se Brož.
Pro něj jsou to letos první domácí zápasy přímo v Třebíči. Když se před dvěma lety vracel z Francie, jeho tým se zrovna stěhoval. „V áčkové kabině jsem nikdy předtím nebyl, jenom v šatně hostů s Jihlavou. Zázemí je teď skvělé, nemáme si na co stěžovat,“ uzavřel Brož.