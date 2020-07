Karlovarský brankář Bednář o draftu: Pozici mám teď pořád stejnou

„Samozřejmě věřím, že v draftu (do NHL) budu vybraný, ale nedokážu říct, jestli mi v tom tento draft (do CHL) pomůže. Spíš si myslím, že to je na sobě takové nezávislé. Pořád si myslím, že mám pozici úplně stejnou. Protože to bude až za několik měsíců, řekl bych, že se skautům ještě budeme moci ukázat,“ uvedl Jan Bednář pro klubový web HC Energie.

Právě to, že se skautům bude moci možná ještě ukázat, mladý gólman považuje za výhodu. „Loňská sezona ode mě nebyla úplně taková, jakou bych chtěl. Je to šance předvést, že na to mám a že zvládnu jednou chytat v NHL. Záleží na tom, pokud si mě nějaký tým vybere, abych na sobě dál pracoval a nepřestával, abych se dál rozvíjel a mohl si NHL jednou zahrát,“ míní Jan Bednář.