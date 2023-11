Místo pěti gólů dáme dva, říká olomoucký hokejový útočník Bambula

V uplynulé sezoně se dostal na čtyřiadvacet bodů za deset branek a čtrnáct asistencí. Bilanci si pokusí Bambula vylepšit už v pátek. Od 17.30 se kohouti představí na ledě tabulkového soupeře, Plzně. „Stejně jako s Vítkovicemi to bude zápas o šest bodů,“ říká Bambula. A stále platí, že letos Mora ještě venku nevyhrála za tři body.

Čím to je?

Největší rozdíl dělají fanoušci. Doma nás ženou. Každý zápas přijde plný barák, což nám venku chybí. Plus to cestování… Když musíte někam jet pět hodin, není to ideální. Lepší je se v klidu vyspat doma, můžete si po obědě ještě lehnout a pak přijít na zápas úplně odpočatí.

Výhra nad Vítkovicemi přišla po třech prohrách v řadě. Jistě ale cítíte, že měla být za tři body.

Souhlasím. Myslím, že jsme byli celý zápas lepším týmem. Vítkovice měly pár šancí, ale stejně to skončilo 2:2. Měly to být tři body, je to škoda. Na druhou stranu my bereme určitě i dva body. Jsou zlaté, vzhledem k tomu, že Vítkovice jsou v tabulce o místo pod námi.

Po nesmírně aktivní první třetině, přišla pasivní druhá polovina zápasu. Proč?

Je možné, že už jsme to chtěli ubránit. Soupeř pak dvě minuty před koncem zkusil hru bez brankáře a vyšlo jim to. Udělali jsme chybu, špatně rozebrali hráče. Musíme si sednout a vysvětlit si, jak bránit power play soupeře. Nicméně teď je hlavně důležité, abychom navázali na naši hru.

Jan Bambula (druhý zleva) s olomouckými spoluhráči.

Po reprezentační pauze se výkonnostně zvedáte, ovšem zatím to stačilo jen na dva body.

První třetinu jsme hráli fakt výborně. I v druhé jsme měli šance, ale nedali jsme gól, Vítkovice naopak korigovaly. Nás mrzí efektivita. Místo pěti gólů dáme jen dva.

Vyměnil byste dvě asistence za gól, na který čekáte už měsíc?

No, na asistenci jsem čekal taky asi šestnáct zápasů (smích). Takže beru i to. Mě mrzí ten bod, o který máme míň.

Proti Spartě jste přitom po jedné z vašich neproměněných šancí málem na střídačce vzteky přelomil hokejku.

Každý hráč chce dávat góly, a když mu to pár zápasů nestřílí, je frustrovaný, když se dostane do šance, ale nepromění ji. Na mě už to tak dolehlo. Ten zápas jsem odehrál strašně, nedal jsem žádný puk. Takže jsem byl frustrovaný. Ale snažím se makat, hodně střílet na tréninku. Doufám, že to brzo přijde.

Chybí Olomouci zraněná posila Aron Chmielewski? Podle trenéra Petrovického má být mimo ještě dobrý měsíc a půl.

Jistě. Každého hráče ze základu, který chybí, je těžké nahradit. V extralize sice zatím Aron moc góly nestřílel, ale věřím, že se vrátí ve formě, jakou měl v přípravě a že znovu bude pálit.

Mělo derby s Vítkovicemi větší náboj pro vás, rodáka z Havířova, nebo pro Jana Káňu, který tam letos přestoupil, ovšem po nepovedeném úvodu se znovu vrátil do Olomouce?

Těžko říct. Je pravda, že pro mě je to speciálnější zápas, ale pro Honzu teď už určitě taky. Na zápas se těšil, dokonce vypisoval i odměnu, ale nebudu říkat kolik (smích)..