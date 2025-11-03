Tipsport extraliga 2025/26

Vary a Vítkovice mění útočníky. Bambula se přesouvá do Čech, Energii opouští Šír

  17:02
Jan Bambula odešel z Vítkovic do Karlových Varů výměnou za jiného útočníka Jana Šíra. Oba kluby o transakci informovaly na svých webech. „Ridera hledala defenzivního hráče s předností hrát oslabení, my hledali hráče více ofenzivně laděného,“ uvedl sportovní ředitel karlovarského klubu Jiří Kalous. Věří, že Bambula bude pro mužstvo velkým přínosem.
Vítkovický Jan Bambula upaluje za kotoučem.

Vítkovický Jan Bambula upaluje za kotoučem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Olomoucký Jan Bambula vyváží kotouč z obranného pásma.
Karlovarský Jan Šír (vlevo) v pěstním souboji s Jakubem Lvem z Plzně
Litvínovský Alex Holmström brání puk před karlovarským Janem Šírem.
Karlovarský Jan Šír (vpravo) v pěstním souboji s Jakubem Lvem z Plzně
Čtyřiadvacetiletý Bambula působil ve Vítkovicích od loňska, předtím v extralize nastupoval za Olomouc a právě během angažmá na Hané si zahrál za reprezentační A-tým. V této sezoně nasbíral za 19 startů v dresu Ostravanů pět bodů za gól a čtyři nahrávky.

„Hledali jsme hráče s rychlým bruslením, který má výborný celoplošný pohyb a drive do branky, což Honza Bambula splňuje. Jeho velkou předností je přechodová fáze, dokáže proniknout do ofenzivního pásma v držení puku a vytvářet šance spoluhráčům. Díky svému pohybu navíc umí získávat hodně puků,“ poznamenal Kalous.

Bambula opouští Olomouc. Až budu proti klukům hrát, dám jim nažrat, usmívá se

Rovněž pětadvacetiletý Šír přišel na západ Čech před sezonou 2024/25. Dříve hrál za Liberec, kde také hokejově vyrostl. Za 20 zápasů v tomto ročníku nebodoval.

„Jana Šíra velmi dobře znám z působení u reprezentace do 20 let. Je silný v osobních soubojích, výborný na vhazování, s pravým držením hole a tvrdou, přesnou střelou,“ vypozoroval hlavní kouč a sportovní ředitel Ostravanů Václav Varaďa.

Litvínovský Alex Holmström brání puk před karlovarským Janem Šírem.

„Věřím, že do týmu přinese zvýšení kvality bránění při hře v oslabení, důraz, urputnost, odhodlání, bojovnost a odolnost. Tedy vlastnosti, které chceme mít v našem herním projevu stabilně přítomné,“ dodal Varaďa.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

