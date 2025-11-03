Čtyřiadvacetiletý Bambula působil ve Vítkovicích od loňska, předtím v extralize nastupoval za Olomouc a právě během angažmá na Hané si zahrál za reprezentační A-tým. V této sezoně nasbíral za 19 startů v dresu Ostravanů pět bodů za gól a čtyři nahrávky.
„Hledali jsme hráče s rychlým bruslením, který má výborný celoplošný pohyb a drive do branky, což Honza Bambula splňuje. Jeho velkou předností je přechodová fáze, dokáže proniknout do ofenzivního pásma v držení puku a vytvářet šance spoluhráčům. Díky svému pohybu navíc umí získávat hodně puků,“ poznamenal Kalous.
Rovněž pětadvacetiletý Šír přišel na západ Čech před sezonou 2024/25. Dříve hrál za Liberec, kde také hokejově vyrostl. Za 20 zápasů v tomto ročníku nebodoval.
„Jana Šíra velmi dobře znám z působení u reprezentace do 20 let. Je silný v osobních soubojích, výborný na vhazování, s pravým držením hole a tvrdou, přesnou střelou,“ vypozoroval hlavní kouč a sportovní ředitel Ostravanů Václav Varaďa.
„Věřím, že do týmu přinese zvýšení kvality bránění při hře v oslabení, důraz, urputnost, odhodlání, bojovnost a odolnost. Tedy vlastnosti, které chceme mít v našem herním projevu stabilně přítomné,“ dodal Varaďa.