Olomoucký Jakub Navrátil po porážce: Neproměnil jsem to, co jsem měl

Rozpočet Mory? Suterén. Ale už ne nedostatek Už dlouho neplatí, že hokejová Olomouc je největší adept na účast v baráži, respektive na sestup z extraligy. Ostatně v souboji o příslušnost v nejvyšší tuzemské soutěži figurovala po základní části pouze jednou od postupu do extraligy v roce 2014 – hned v premiérovém ročníku mezi elitou. Dalo by se říct, že teď Mora zažívá ekonomicky nejstabilnější časy. Loni získala vůbec prvního generálního partnera v novodobé historii klubu, šternberskou firmu SELM Morava. Letos má klub dalšího hlavního partnera, společnost Fee Transport. „Je to samozřejmě velice příjemné. Ale my jsme pořád v suterénu, co se rozpočtů v extralize týče. Nám samozřejmě vyhovuje, že se nepotýkáme s neustálým nedostatkem, jako tomu bylo dříve. Současně si nemůžeme dovolit to co bohaté kluby. Ale situace je určitě veselejší, než byla dřív,“ potvrzuje generální manažer klubu Erik Fürst a dodává, že roční rozpočet Olomouce se pohybuje od 65 do 75 milionů korun. I proto mohla Mora před začátkem letošního ročníku rozšířit kádr a připravit se tak na případnou marodku. Na soupisce má navíc hned tři kvalitní brankáře. „Nevím, jestli to je nejlepší brankářské trio v naší historii, ale určitě je nejdražší,“ směje se Fürst. Mrzet ho může fakt, že i v plodné éře sestoupil z extraligy jak olomoucký dorost, tak i juniorka. „Je to škoda. Souvisí to s tréninkovými podmínkami, které máme. S jednou ledovou plochou velké zázraky dělat nejde. Byť si myslím, že trenéři dělají kvalitní práci, nikdo z nich není Copperfield, aby něco vyčaroval. Fotbal si můžete zahrát na asfaltu, ale pokud u nás nezamrzne přírodní koupaliště Poděbrady, moc toho nenatrénujeme,“ říká Fürst v narážce na absenci druhé ledové plochy v Olomouci.