Plíce nestíhaly! líčil Zbořil po premiéře. Pomlčel, proč dal košem Kometě

Proč se to zvrtlo? Už jste s Kometou trénoval a ona to brala jako hotovou věc.

Ty jo, asi bych se k tomu nechtěl vracet. Já jsem si myslel jinačí věci, nicméně se to seběhlo tak, že jsem odešel do Pardubic. Za mě je to tým s nejvyššími ambicemi a já jsem strašně rád, že jsem tohle rozhodnutí udělal, protože se budeme snažit jít na pohár. Chceme vyhrát každý zápas, což je strašně důležité. Já jsem hrozně soutěživý člověk, rozhodl jsem se takhle a jdu bojovat s kluky v téhle šatně.

Jaké je hrát pod kapitánem mistrů světa i Pardubic Romanem Červenkou?

Super. Všichni víme, co to je za hráče, co má za sebou v kariéře. Je to člověk, ke kterému se dá vzhlížet, a výborný hokejista. Strašně moc to pomůže.

Pomoct máte i vy, hned jste měl největší minutáž.

Moc jsem si zápas užil, vletěl jsem do toho naplno. Trošku mi v první třetině nestíhaly plíce, takže jsem se snažil uklidnit na střídačce, abych to zvládl. Jinak dobrý. Vyhráli jsme, to se cení. Ještě bych si představoval, že by mi tam něco spadlo a bylo by to ještě lepší. (úsměv)

Málem jste gól dal v přesilovce. Co chybělo?

Viděl jsem, že Kousal velmi dobře clonil gólmanovi, tak jsem vypálil. Břevno mě trochu zamrzelo.

Už v úvodní třetině jste hrál deset minut, tedy prakticky každé druhé střídání. Čekal jste takovou porci?

Ani ne. Nejdřív mi říkali, že ani nebudu na přesilovce. Ale po tom, co se stalo se Zohym (Zohorna odešel do Českých Budějovic), se to změnilo. Hned mě dali na přesilovku a musel jsem si máknout.

V posledních letech jste tolik gólů nedával, jste rád, že teď se od vás čekají?

Určitě. Bylo mi řečeno, že je možnost vybojovat si prostor na přesilovce, což bylo plus v mém rozhodování. A také mi řekli, že ode mě bude požadován velký počet střelby. Budu se tedy snažit co nejvíc střílet.

Martin Kaut z Pardubic překonává z trestného střílení kladenského Štěpána Lukeše.

Dostanete se díky přesilovkám a oslabením rychleji do herního tempa?

Beru to hrozně pozitivně, vážím si toho, že mi trenéři dali takový prostor. Můžu si hned z první zvykat na klíčové situace v zápasech. Vidím, že se v nich se mnou asi nějak počítá. A jsem za to nesmírně rád.

Kde ještě vidíte rezervy?

U mě? Já si po zápase nikdy nic nepamatuji, musím se podívat zpětně. (úsměv)

Jste rád, že jste neskočil hned do minulého utkání proti Mladé Boleslavi?

Určitě. Kdybych měl jít do zápasu už v úterý, měl jsem jen jeden trénink s týmem, asi bych se necítil úplně dobře. Zvykl jsem si trochu na kluky i na ledě, myslím, že to hrozně pomohlo.