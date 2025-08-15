Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Osmadvacetiletý Zbořil skončil v Pardubicích po jedné sezoně koncem července, kdy klub na začátku ostré přípravy na nový ročník oznámil, že účastník mistrovství světa z roku 2023 na východě Čech pokračovat nebude. V Dynamu přitom Zbořil loni podepsal víceletou smlouvu.
V pondělí se tak brněnský rodák bude hlásit ve Vítkovicích. „Jakub je moderní obránce s výborným bruslením, přehledem ve hře a tvrdostí v osobních soubojích. Má za sebou zkušenosti z NHL, AHL i reprezentace, které se v našem mladém kádru budou hodit,“ uvedl trenér a sportovní manažer Václav Varaďa. „Je to hráč, který umí zvládnout těžké momenty utkání. Věřím, že jeho kvalita pomůže týmu na ledě i mimo něj a rychle si získá srdce našich fanoušků,“ doplnil.
Zbořil se loni v říjnu stal v rozehrané sezoně hráčem Pardubic po desetiletém působení v zámoří, během něhož pouze začátek ročníku 2020/21 strávil v mateřské Kometě. Po juniorské soutěži a nižší lize AHL si v sezoně 2018/19 poprvé zahrál NHL v dresu Bostonu. V elitní soutěži nasbíral za Bruins 76 zápasů, jeden gól a 15 asistencí. Poslední sezonu před návratem do Česka strávil v AHL.
V Pardubicích nasbíral Zbořil 46 extraligových startů včetně play off, ve kterých zaznamenal dva góly a 17 asistencí. Za reprezentaci odehrál tři zápasy na únorových Švédských hrách.