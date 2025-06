Vrána na rozcestí. Hvězda extraligy? Může do Sparty, ve hře Švédsko i naděje na NHL

Relevantní informace o námluvách se Spartou se šíří hokejovým prostředím posledních několik týdnů.

Pražský klub se rozhodl pro řez kádrem, kvůli dalšímu ročníku bez titulu se rozloučil s kapitány Miroslavem Formanem (Kladno) a Vladimírem Sobotkou (Pardubice), přání odejít se vyplnilo i obránci Michalu Kempnému (Brynäs, Švédsko).

Najít narychlo adekvátní náhrady není jednoduché i s možnostmi Sparty, nejen proto by podpis Vrány, křídla s více než čtyřmi stovkami zápasů v NHL, přinesl vítanou naději.

Pro extraligu by to byl přestup léta. Na oficiální dohodu ale dosud nedošlo, 29letý Vrána se rozmýšlí.

Nebylo by pro něj lepší vrátit se po deseti letech do Linköpingu, odkud se za moře jako teenager vydal a kde by měl klid na hokej bez dotěrné pozornosti?

Prvního července se taky otevře volný trh s hráči v NHL. Pokud by ještě nějaký klub byl ochotný dát Vránovi šanci, zřejmě by to zkusil. S tím, že do Evropy se může vrátit kdykoliv.

Šance na další angažmá v Americe ale nemusí být vůbec hmatatelná. Za poslední čtyři sezony Vrána odehrál v NHL jen 111 zápasů. Prošel si asistenčním programem na podporu hráčů v případě psychických potíží nebo závislostí.

Často musel skousnout přesunutí do farmářské soutěže AHL a když v poslední sezoně dostal prostor v hlavních týmech Washington Capitals nebo Nashville Predators, kam se přesunul jako ve Washingtonu už nepotřebný útočník, na led naskakoval průměrně na deset minut.

„Vrána vašemu týmu něco dá a něco vezme. Je rychlý, schopný zaútočit a kvalitně střílí, ale celou kariéru ho provází, že potřebuje víc pracovat na hře bez puku,“ vykládal na podzim hlavní kouč Capitals Spencer Carbery.

Image útočníka shrnul výstižně ve dvou větách.

A tak se reálněji jeví angažmá v Evropě. Ať už ve Spartě, nebo v Linköpingu.