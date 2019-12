Gólman Štěpánek v Třinci: Vedle těch mladíků si uvědomuju, že stárnu

Štěpánek přichází do Třince i jako rádce Rádce i učitel. I takovou roli bude mít hokejový brankář Jakub Štěpánek v týmu třineckých šampionů. Po odchodu zkušeného Patrika Bartošáka doplnil mladou dvojici Petr Kváča - Nick Malík. Štěpánek, který předtím působil v Pardubicích, se s Oceláři dohodl na kontraktu do 15. ledna. Třinečtí potřebují překlenout přelom roku, kdy jim bude chybět Malík, jenž by měl být v nominaci na mistrovství světa hráčů do 20 let, které začne 26. prosince v Ostravě a Třinci. „V případě oboustranné spokojenosti můžeme nynější smlouvu prodloužit,“ uvedl sportovní ředitel Třince Jan Peterek, který si na Štěpánkovi cení především obrovské zkušenosti. „Prošel s hokejem kus světa a my momentálně máme nejmladší brankářskou dvojici v extralize.“ Petru Kváčovi je dvaadvacet let a Nicku Malíkovi ještě o pět méně. „Mají kvalitu a jsou velkým příslibem do budoucna,“ řekl Jan Peterek. „Nicméně by bylo fajn, aby se oba měli od koho učit jako kdysi Šimon Hrubec od Petera Hamerlíka. Proto jsme hledali někoho zkušeného, kdo dokáže být také dobrým rádcem a učitelem, což Kuba splňuje.“ Třiatřicetiletý vsetínský odchovanec a někdejší reprezentant, jenž má titul mistra světa z roku 2010, mimo jiné před třemi roky vychytal mistrovský titul švýcarskému Bernu. Kromě toho v minulosti působil v Lukko Rauma a Lausanne a osm let odehrál v KHL za SKA Petrohrad, Lev Praha, Severstal Čerepovec a Slovan Bratislava. V Česku hrál za Porubu a Vítkovice. Kromě extraligy by měl Jakub Štěpánek pomoci Ocelářům také na Spenglerově poháru v Davosu, kam se v závěru tohoto roku podruhé za sebou chystají. Ostatně ten už Štěpánek vyhrál, a to v roce 2010 s Petrohradem.