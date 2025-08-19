Přes juniorskou USHL se dostal na univerzitní NCAA. V zámoří stále populárnější segment, který už do NHL vystřelil Hellebuycka, Makara, Hutsona, Boldyho a další hvězdy.
„Teď prochází největší změnou, dějí se tam velké věci,“ popisuje Sirota, jenž na University of Maine dokonce dělal kapitána.
Když před dvěma lety podepsal v Olomouci, pořádně ho neznali ani trenéři. Školu dodělával na dálku, mezitím se vyhoupl mezi opory, stal se zajímavým extraligovým zbožím, po kterém nakonec sáhla Sparta.
Všechny obory mi hodně daly. Baví mě řešení problémů, podnikatelské choutky jsem měl už v juniorce. Prodávání kravin, vydělávání peněz, klasický hustling. Americká škola je asi lehčí než česká, ale zároveň praktičtější.