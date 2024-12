Občas potlačuju kreativitu, aby mě ostatní pochopili, říká bek Sirota

Ani to však nekazí vynikající sezonu, kterou 26letý rodák z Kroměříže v dresu Mory prožívá. Nedávno ji opentlil duely v českém národním týmu, do nějž trenér Radim Rulík podle svých slov povolal ty nejlepší hráče, které má v Evropě k dispozici.

I v reprezentačním dresu prokázal olomoucký zadák svou produktivitu, když se na turnaji ve Švýcarsku podílel nahrávkou na dvou vstřelených gólech. „Nevím ale, zda se dá přesunout momentum z reprezentace do klubu. Dá se tam nasát výherní mentalita, ale z mého osobního hlediska je to o udržení se nohama na zemi. Nelítám v oblacích, že mám kolem sebe tým mistrů světa. Tady musíme vědět, kdo jsme. Jsme Olomouc, nemůžeme chtít dělat věci, které nejsou v naší identitě. Musíme optimalizovat nastavení hlav, které tu máme,“ přemítá Sirota.

Byť v očích fanoušků jednoznačně vyčnívá z obranné řady Hanáků svou tvořivostí, sám tento faktor vidí nejen jako přednost, ale i jako možný handicap.

„Neberu to tak, že bych byl nějak ofenzivněji nebo kreativněji nastavený. Máme tu množství kluků, kteří preferují a také očekávají jednodušší řešení. Když potom do rozehry vložím nějaké svoje extra kreace, tak se setkám s nepochopením. Proto mluvím o nelétání v oblacích a potřebě vědět, že tým nějak funguje, jen když šlape dohromady. Když z něj budu vyskakovat ven, pokazí nám to kolektivní výkon. Občas potlačuju kreativitu, abych hrál tak, aby to všichni pochopili, a tým se mohl dále posouvat,“ říká levoruký bek.

Z reprezentace by nejraději do Olomouce přenesl větší znalost systému hry. „S tím tu pořád trochu bojujeme. Na reprezentační úrovni všichni ví, co se hraje. Máte jeden mítink na začátku, tam se řekne, co se bude hrát, a jede se tak celou repre. Tady mám pocit, že se pořád musíme vracet k základům a opakovat si, jak třeba hrajeme střední pásmo,“ analyzuje Sirota.

Toho Mora v květnu podepsala na další dvě sezony a toto rozhodnutí se jí vyplácí. Obránce sám se však nebojí přiznat větší ambice.

„Zájem je a řeším všechny možné varianty. Vždy jsem se chtěl posunout, podívat se ještě ven. Bylo by to fajn i z hlediska reprezentace, protože když hrajete venku, pozvánky chodí častěji. Uvidím ale, co se stane příští rok,“ podotýká.