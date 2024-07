Sirotův hektický rok. Dokončil studium, oženil se a v Olomouci se stal oporou

Svým přehledem, bruslením a rozehrávkou patří k nejlepším bekům v celé soutěži, koneckonců si na jaře střihnul i premiéru v národním týmu – a to už svědčí o jisté kvalitě.

„Je to zadostiučinění, symbol úspěchu, toho, že se člověku daří. Ale pořád jsou kluci, kteří by měli v reprezentaci být a nejsou tam. Je to něco, co můžete považovat za úspěch, ale pořád to nemusí nic znamenat,“ uvažuje Sirota v rozhovoru pro iDNES.cz.

Do Olomouce jste přišel z univerzitní NCAA, adaptoval jste se ze zámoří rychle?

Byla to celkem velká změna. Nechci říct, že to bylo horší, nebo lepší. Bylo to jiné. V NCAA to bylo přímočařejší, rychlejší, kluci tam tolik nekombinují. Nechci říct, že tam blbnou, ti borci dělají přesně to, co chtějí trenéři. Jedou dle systému, je to tam dost svázané, tím pádem se kreativita občas vytrácí, což je i důsledek úzkého kluziště.

Čekal jste, že vám angažmá v Česku tak sedne?

Já jsem vždy věřil, že mi hokej jde. Když jsme loni řešili, kam půjdu, čekali jsme, jestli nepřijde něco ze zámoří. Ale v květnu a červnu už toho nebylo tolik. Nakonec si myslím, že to vyšlo perfektně. Dostal jsem šanci v Olomouci, hrál jsem tady hodně, dostal jsem prostor, ukázal jsem se i v reprezentaci. Byl to skvělý rok.

Bylo po sezoně jasné, že budete pokračovat v Olomouci i v další sezoně? Měl jste jednoletou smlouvu s opcí na další rok.

Trenér i manažer se mnou byli spokojeni, takže asi už okolo Vánoc se vědělo, že budou chtít opci uplatnit i na následující sezonu.

Trénink olomouckých hokejistů před novou sezonou.

Co v ní bude vaším cílem?

Teď jsme vypadli v předkole, ale je hrozně ošemetné hodnotit sezonu podle pár zápasů ve vyřazovací části. Některé týmy tam mají štěstí, jiným chybí. Myslím, že my potřebujeme mít lepší konzistenci. Chceme, aby tak jak týmy nerady jezdí do plechárny, byly nerady, i když my přijedeme za nimi. Když jsme loni jeli ven, soupeři si mohli myslet, že budou mít body zadarmo. A často to tak bylo, protože jsme nebyli schopní venku bodovat.

Byla to vaše premiérová sezona v české extralize i profesionálním hokeji. Kdo byl vaším nejméně oblíbeným soupeřem?

Asi Liberec. A nejen kvůli tomu, že nás vyřadili v play off. Dělali nám hrozné problémy, myslím, že to bylo způsobeno tím, že jsou hrozně nečitelní. Jasně, máte Spartu, Třinec, Pardubice, ale Liberec, který na tom byl možná kvalitou podobně jako my, nás vždycky potrápil. My jsme sice dokázali padesát minut hrát skvěle, ale oni mají hráče, kteří jsou schopni v jedné akci ujet a dát gól. I když jsme třeba hráli lépe, tak Liberec byl jeden z nejtěžších týmů, proti kterému jsme nastoupili.

A hned na úvod nového ročníku vás čeká další těžká prověrka. V prvním domácím zápase extra ligy přivítáte Pardubice. Sledujete, jak posilují?

Člověk to vidí, vyskočí to na něho na Instagramu. Ale mně je to celkem jedno, nesleduji to. Není důležité koukat na to, co mají, nebo nemají ostatní. Dopředu nad soupeřem nepřemýšlíte, to až týden před zápasem. Teď máme focus sami na sebe, ať se dostaneme do formy. Los teda, pravda, nemáme moc podařený, uvidíme, jak se to povede. Člověk chce vždycky vyhrát na začátek pár zápasů, ať není deka.

Po sezoně jste měl hektické období, že? Dodělal jste si vysokou školu, do toho jste se oženil.

Ano, svatba se plánovala dlouho, i tak to možná chvílemi bylo náročnější než vysokoškolský titul. Naštěstí jsem těžší předměty stihl první rok magistra v USA, takže teď už to byla dodělávka. Akorát mi teda ještě titul z Ameriky nepřišel, snad se dočkám (smích).

Na bakaláři jste studoval marketing a management, teď máte titul MBA z oboru byznys a administrativa. To vše z americké univerzity v Maine. Musel jste na státnice do USA?

Od covidu se vše změnilo, veškeré testy a seminárky se přesunuly na internet. Já si myslím, že škola tím lehce ztrácí kvalitu, ale kdo se na to za pár let zeptá?

Učil jste se i v autobuse při cestách na zápasy? Přece jen třeba do Karlových Varů to je fůra času.

Určitě, nejednou. Kolikrát jsem nestíhal, takže jsem pak využíval cesty busem, i když jsem se tedy musel hodně přemlouvat. Pamatuju si, že do jednoho literárního předmětu jsem musel přečíst Draculu, to máte pět set stran. Za dvě hodiny v buse jsem stáhl snad půlku knížky.

Vy už jste tedy školu dodělal, každopádně vaše nová manželka ještě zůstává rok v USA.

Jo, dodělává magistra. Studuje NYU v New Yorku, je to asi nejlepší škola na světě pro její obor, obrovsky prestižní adresa. Plně ji podporuji a vůbec nepřemýšlím nad tím, že by tu musela být se mnou. Mít tuhle příležitost a chopit se jí je skvělé.

Dá se zvládat vztah na takovou dálku?

Určitě. Vždy to je po létě těžké, když jste spolu pořád. Zvlášť letos, měli jsme svatbu, líbánky. Jste spolu každý den a pak se musíte odloučit. První týden je těžký, ale jak najedete na rutinu, už vám to ani nedochází. Navíc my už jsme to takhle měli několikrát.

Takže příští rok už budete konečně spolu?

Těžko říct, osud je nevyzpytatelný. Zrovna teď v létě jsme byli na svatbu Adriánu Holešinskému (hokejista Plzně, pozn. red. ), který si vzal Terku Vanišovou a ta zase hraje hokej v Americe. Ti se kolikrát ani nevidí přes rok, protože ani jeden není flexibilní. My, když potřebujeme, tak Domča může skoro vždycky přiletět. Oni nemohou, takže spíš klobouk dolů před nimi.