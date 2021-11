Atmosféru v kabině Komety neřeším, říká posila brněnského brankoviště

Brankář Jakub Sedláček tuší, že na obhajobu statistik z Olomouce se v novém angažmá musí pořádně ohánět. Skleslé kabiny se ale nebojí. „Těším se na kluky, se kterými jsem se dlouho neviděl, a věřím, že budeme velice rychle dobrá parta, což nám se ziskem bodů také jistě pomůže,“ hlásí nejnovější posila.



Co stálo za provalením vašeho přestupu tak brzy? Veřejně se o něm vědělo už od minulé středy, přitom ještě v neděli jste chytal za Olomouc.

Smlouva už byla podepsaná déle, skoro dva týdny, ale jak to vypadlo ven, to nevím. Většinou na každém šprochu pravdy trochu. (úsměv) Nijak mě to ale nelimitovalo, kluci v olomoucké kabině to pak také věděli a všichni mi přesun naštěstí přáli. Nebyl v tom problém.

Jaké pak bylo chytat duel v Liberci v posledních hodinách své smlouvy, když jste se měl den nato hlásit v Brně?

Snažil jsem se soustředit jen na ten zápas, že tam musím nechat vše a podat nejlepší výkon. Nepříjemné bylo spíš období před dvěma nebo třemi týdny, během vyjednávání další smlouvy. Když už to bylo podepsané, tak už se vědělo, kdo na čem je. Jednání s Olomoucí po podpisu bylo ale chvíli těžké, člověk už toho pak má plnou hlavu.

Mysleli si na vás kohouti i nadále?

Je to tak, diskuse na toto téma se opravdu řešila, zkrátka jsme se ale nedomluvili. Naopak byla Olomouc v pozici, že až se uzdraví zraněný Braňo Konrád, byli bychom v brankovišti tři a klub by tak musel znovu otázku gólmanů vytáhnout.

Váš odchod tak byl pro všechny nejlepší řešení?

Možná ano. Mám za to, že i Olomouci to nakonec hrálo do noty. Na nějaký čas jsem jim mohl pomoci, zanedlouho se snad Braňo vrátí a do té doby to Honza Lukáš dochytá. To snad tak nějak všem došlo.

Celé angažmá a hlavně jeho start vám obnovilo výbornou vizitku pro extraligu. Splnila tedy olomoucká epizoda svůj původní účel, tedy navzájem si s klubem pomoci?

Rozhodně jsme si navzájem pomohli oboustranně, tak jako jsem to plánoval před podpisem. Určitě bych ale působení v Olomouci rozdělil na dvě poloviny. První část se podařila výborně a skvěle to šlo celému týmu. Hráli jsme dobrý hokej a vyhrávali zápas za zápasem.

Paradoxně od utkání s Kometou před necelým měsícem to ale už tak skvělé nebylo...

Druhá polovina byla o trochu horší. Když se člověk nad tím zpětně zamyslí, tak asi nejde donekonečna vyhrávat 2:1. Když byl v brance Luky, vypadalo to úplně stejně, takže to evidentně nebylo o mně, ale o týmu. A někdy nám to tam holt musí napadat, jako při vysokých prohrách v Hradci a Plzni.

Pojďme ke Kometě. Cítíte se z Hané rozchytaný? Přece jen Lukáš v posledních týdnech chytal víc.

Já to chápu. Luky musel jít do brány, aby byl po reprezentační pauze rozehraný do role jedničky. Točili jsme se po dvou třech zápasech od začátku až do konce bez ohledu na výsledek – a systém fungoval.

Říkáte, že pokud by došlo na prodloužení vaší smlouvy v Olomouci, tak byste se nerad ocitl v trojici brankářů. Přicházíte ale do brněnského klubu, kde v trojici budete hned od startu. Máte svoji pozici jasnou?Situace v Olomouci by přišla stejně jako teď v Brně, a tak byla pro mě do jisté míry nevyhnutelná. Nějak to tady vykrystalizuje a pro mě je to snadné. Když půjdu do brány a budu chytat dobře, tak budu chytat hodně a budu spokojený. Víc momentálně neřeším, protože to stejně není moje věc.

Možná je taky snazší prát se o místo v brance s Matejem Tomkem a Lukášem Klimešem než s olomouckým miláčkem a matadorem Konrádem?

Osobně mi je to celkem jedno, kdo je v brankovišti vedle mě. S tím do toho jdu a kolem sebe se moc nedívám.

Experti však varují, že se pouštíte na „tenčí“ led než v Olomouci, protože tamní obrana je jasně strukturovaná a jeví se mnohem pevnější. Jak vidíte modrobílý defenzivní val před sebou, který vám má pomáhat

Teprve zjistím, jaké to bude, ale potenciál týmu je veliký a momentální příčka, na které se Kometa nachází, určitě neodpovídá síle mužstva. Je jen otázkou času, kdy se to otočí, kdy hru trochu zjednoduší, tedy zjednodušíme. (úsměv) Bodů určitě začneme sbírat víc a já věřím, že se to stane brzy a že vše začne fungovat.

Těší se hráč do nového prostředí, ze kterého nečiší úplná pohoda a kde hráči uznávají, že vyhlíželi reprezentační přestávku, v níž musí hodně věcí změnit?

Abych řekl pravdu, atmosféru jsem neřešil a nesledoval, kdo se jak cítí a necítí. Já přicházím odvést tu nejlepší práci, jakou dovedu, a pomoci týmu vyhrávat. No a pauzu vyhlížel snad každý tým.

Máte snazší aklimatizaci v novém, když jste s půlkou kabiny už někde hrál?

Je fajn, když člověk přichází a spoluhráče už zná. Těším se na kluky, se kterými jsem se dlouho neviděl, a věřím, že budeme velice rychle dobrá parta, což nám se ziskem bodů také jistě pomůže.

Je lepší přijít do nabručeného týmu jako brankář? Muži v masce mají většinou odstup a říká se o nich, že mají svůj svět.

Každý nováček, nejenom gólman, přichází do nového týmu v lepším rozpoložení, než je kabina, a chce hned předvést své maximum. Za svoji kariéru jsem se naučil neřešit moc věcí okolo, nekoukat na statistiky, že mančaft dává víc gólů, ale častěji inkasuje a podobně. Jdu si po svém a uvidíme, jak to doopravdy bude vypadat.

Jste ten obvyklý brankářský typ, uzavřený do sebe?

To bych neřekl. (smích) Rád se zúčastním nějaké srandy v šatně, mám rád český humor v kabinách a těším se na tu brněnskou. Stranění se ve svém rohu tedy asi nebude můj případ.

V minulé sezoně jste chytal za rakouský Villach v ICE Hockey lize. Považujete extraligu za návrat zase o schůdek výš?

Samozřejmě jsem rád, že chytám zpátky v české lize. Z hlediska srovnání je to ale těžké, protože ligy jsou to úplně odlišné.

Zkusíte je přece jen porovnat?

Mezinárodní ICEHL se hraje nahoru a dolů, u nás je to mnohem taktičtější, defenzivní a není tu tolik cizinců. Srovnání je opravdu složité, první dvě formace z každého celku by určitě mohly hrát s klidem extraligu, jelikož jde o hráče evropského formátu a v tomto je u nás ICEHL velice podceňovaná. Rakouské útoky jsou pak ale zase o úroveň níž. Celkově jsem nicméně určitě rád, že jsem zpátky tady.

Je vám 31 let, což ještě není věk, ve kterém by byly myšlenky na zahraniční angažmá ve větší lize ničím nemožným, zvlášť se zkušeností z KHL z Rigy a Bratislavy. Máte ambice odrazit se ještě výš?

To je otázka příliš do budoucna. Takové myšlenky se člověku často nevyplácí, naučil jsem se žít jen přítomností. Práci mám v Brně do konce sezony a pak se ukáže. Roli hraje až příliš mnoho věcí. Jestli si tým sedne, kolik štěstí při nás bude stát, jestli puky poletí od tyčky ven nebo do branky...

Co na vaše nové angažmá říká vaše manželka z Lotyšska?

Je ráda a už tady se mnou chvíli je. Dělá mi radost, že mám takovou podporu. Chápe, že si vzala hokejistu, je na stěhování zvyklá a děti ještě nemáme.