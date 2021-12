Skvělý Sedláček od olomouckých kamarádů gól nedostal. Výborný zápas, řekl

Jednatřicetiletý gólman se tak podepsal pod následující rezultát: Olomouc – Brno 0:2.

Mora dala v posledních pěti zápasech devět gólů, a proto z nich vytěžila pouze tři body. Ve včerejším utkání Hanáky zmrazil jejich bývalý spoluhráč, který v Olomouci dva měsíce hostoval, kvůli dlouhodobému zranění Branislava Konráda.

„Nejdůležitější jsou tři body! Pořád se zlepšujeme v defenzivě, musím poděkovat klukům. Olomouc se příliš nedostávala k dorážkám,“ povídal skromně Sedláček. Hrdina včerejšího utkání pochytal všech třicet střeleckých pokusů kohoutů a po právu se stal mužem zápasu.

Brankář Olomouce Jan Lukáš (uprostřed) sleduje situaci a hledá puk během zápasu proti Kometě Brno.

Brňané rozhodli zápas ve svůj prospěch v prostřední třetině, kdy se nejprve po samostatném úniku prosadil Michal Krištof, na něhož ránou do odkryté brány navázal Martin Dočekal. „Pak nám narostla křídla. Odehráli jsme výborný zápas,“ pochvaloval si Sedláček, který si ve svém čtvrtém zápase za Kometu připsal třetí vítězství a první nulu.

Symbolicky na ledě Olomouce.

„Jsem v Brně strašně rád. Snad poprvé v životě jsem si mohl vybírat z vícero nabídek. Bohužel v Olomouci jsme se na pokračování nedomluvili. Nechci se k tomu vracet, takhle to v tom hokejovém byznysu chodí,“ ušklíbl se Sedláček. „Trenérovi Motákovi jsem však vděčný. Známe se snad patnáct let, je to fantastický trenér,“ dodal Sedláček na adresu svého bývalého kouče, který mu znovu otevřel dveře do extraligového hokeje.

Jeho neprůstřelnost ve velkých příležitostech neprolomili Ondrušek, Káňa ani hvězdný Krejčí. „Věděl jsem zhruba, co hrají, ale Krejčí je neskutečný hráč. On i Káňa jdou na ledě strašně cítit,“ vážil si Sedláček čistého konta.

Kohouti teď musí spoléhat především na Jana Lukáše, kterému kryjí záda mladíci, z nichž má extraligové minuty pouze Vojtěch Mokrý, který však střídavě hraje i v prvoligovém Šumperku. „Honzík to má strašně těžké. Každý zápas na něj lítá množství střel. Možná by mu pomohlo odfrknout si jeden zápas,“ soucítí Sedláček se svým bývalým spoluhráčem.

Mora odehraje ještě dva zápasy, než v extralize začne osmidenní pauza. „Do té doby Braňo určitě nenastoupí,“ prozradil kouč Olomouce Jan Tomajko. Ale trénuje a každým dnem se lepší a lepší. Uvidíme po Vánocích,“ doplnil kouč.