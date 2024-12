Olomoucký gólman Sedláček: Dva kohouti v brance by týmu nepomohli

Odchovanec Zlína se v Olomouci několik sezon zapisoval vždy jako vynikající záplata delších absencí, v souboji o místo stálice mezi třemi tyčemi kohoutů však před sezonou na Machovského nestačil. První domácí představení už ale přetavil v premiérovou výhru.

Mora sice v neděli proti Kladnu prohrávala, postupným zlepšováním jak Sedláčka, tak celého týmu ale otočila na konečných 4:1.

Čísla aktuálního ročníku přitom na Sedláčka vrhala špatné světlo. Zatímco Machovský atakoval hranici 92 procent úspěšných zákroků s pozitivní bilancí deseti výher a osmi porážek, Sedláček se v pěti startech vždy trápil a na první výhru čekal až do 24. kola. Nedělní děkovačku se skokem před kotel si tak patřičně užil.

„Už jsem to fakt potřeboval. Teď po výhře je mi to směšné, ale jinak je ta bilance spíš k pláči,“ ulevil si po utkání brankář s 97,22procentní úspěšností zásahů.

Doplácel na mizernou formu celého týmu ve venkovních utkáních, před olomouckými fanoušky vždy dostal příležitost Machovský. S pěti starty a necelými 87 procenty úspěšných zákroků už si lámal hlavu, co je špatně.

„Každý hráč ví, jak na tom je, a víte, co je špatně. Já jsem rád, že mi to nikdo nepředhazoval, a mělo to dost souvislost s tím, že to všechno bylo venku,“ hodnotil Sedláček. „Bylo ale znát, že hrajeme lépe, než když jsme venku. To musíme změnit,“ podotkl.

S Machovským se o příležitosti nepřetahují. „S Matějem už nejsme mladíci. Oba máme nějaký věk, chytali jsme spolu na Spartě a já byl asi první, kdo mu odsud volal, když jsme ho podepsali. Není nám 23 ani 28, máme něco odchytáno a bereme hokej i život trochu jinak. Zkrátka nejsme tu dva kohouti, co se perou, a tým z toho snad těží,“ popisoval vztah s kolegou, jenž by se měl brzy vrátit do plného tréninku.

Čtyřiatřicetiletý brankář přitom v přípravě startoval jako první a Machovského si kohouti vzali na výpomoc až po potvrzení dlouhodobých problémů Branislava Konráda, který ani po 24 kolech do extraligy pořád nezasáhl.

„Braňo má stále potíže a nevíme, jak se rozhodne dál. U Matěje je zranění otázka několika dní, kdy se bude moci vrátit do plné zátěže,“ komentoval aktuální situaci v brankovišti asistent trenéra Róbert Petrovický.