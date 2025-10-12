Tipsport extraliga 2025/26

Odplata za potupu, hradubické derby rozhodl Pour: Tak se chceme prezentovat

Radomír Machek
  22:32
Že by opravdu přicházely chvíle, které právě před rokem nastartovaly hradecký Mountfield k cestě až ke druhému místu v základní části? „Tohle je Hradec, jakým se chceme prezentovat,“ řekl po vítězství nad rivalem z Pardubic útočník Jakub Pour, jenž druhé derby sezony rozhodl v prodloužení (2:1).
V prvním derby sezony Pardubice vyhrály jednoznačně 7:1, když pět gólů vstřelily v první třetině. Hradec si úspěšnou odvetou zapsal v hokejové extralize šestou výhru z posledních sedmi duelů, třebaže s rivalem dlouho prohrával. „Prohrávali jsme, ale stále jen o jeden gól, což v hokeji moc neznamená,“ uvědomoval si Pour.

Dlouho jste nemohl Pardubicím dát gól. Jak těžké bylo jejich obranu překonat?
Opravdu to dlouho nevycházelo, my jsme se ale stále snažili hrát aktivní hokej, který nás zdobí. Šli jsme za tím každé střídání a nakonec jsme si pro vyrovnání došli.

Hradecký Jakub Pour rozhodl derby s Pardubicemi.

Gólem, který byl trochu neviditelný. Jak jste ho viděl vy?
Neviděl ho skoro nikdo, jen Kevin Klíma, který střílel, si byl stoprocentně jistý, že to gól opravdu byl. Mně na videu nejdřív přišlo, že to byla horní tyčka. Naštěstí to tak nebylo.

A povzbuzení, které bylo vidět v emocích po zápase?
Vyhrát derby je vždycky krásné. I v prodloužení. Všichni jsme si to užili i proto, že takové zápasy v Česku moc nejsou. Atmosféra byla neskutečná, věřím, že nás to nakopne do další části sezony.

V prodloužení jste rozhodl vy po individuální akci.
Šli jsme přes modrou soupeře dva na jednoho, ale protože jsem měl na zádech pardubického obránce, věděl jsem, že nebudu moct nahrávat. Proto jsem se snažil jenom přes něj natlačit a pak už jen brankáře prostřelit pod vyrážkou.

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Podobně se vyvíjející zápasy vám v úvodu sezony moc nevycházely. Co se v těch posledních změnilo?
Řekl bych, že máme o něco lepší pohyb, je vidět, že nám nohy víc jedou. A čím víc nám jedou nohy, tím víc dokážeme hrát náš hokej, díky tomu soupeře přehráváme.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
