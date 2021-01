Jakoby to trvalo rok, glosoval střelecký půst plzeňský Pour

Do derby už naskočí trio Jiříček, Přikryl, Lang Je to dobrá zpráva v záplavě absencí, která trápí hokejisty Plzně. Do dnešního utkání 33. kola extraligy proti Karlovým Varům (17.30 hodin) již naskočí obránce David Jiříček a útočníci Filip Přikryl s Martinem Langem – trio mladíků, kteří se vrátili z MS do 20 let v Edmontonu. „Jsem rád, že tady jsou. Na tréninku nás bylo víc, celkově to oživili. Není to teď jednoduché, hodně hráčů nám chybí a sestava se lepí. Teď musí odvést maximum a ukázat se,“ řekl trenér Škody Ladislav Čihák. Pro 19letého Langa, se třemi góly nejlepšího střelce českého týmu na šampionátu v Kanadě, to navíc bude extraligová premiéra. Na „podzim“ hrál v prvoligových Litoměřicích, kde se tvořilo jádro pro juniorské MS, k tomu stihl také čtyři duely ve druhé lize za Klatovy. Energii chtějí Plzeňané oplatit listopadovou porážku z Karlových Varů, kde o výsledku rozhodla jediná branka domácího Vondráčka. „Je to derby a vnímám i to, že Vary jsou v tabulce blízko nás. Škoda, že v hale nemůžou být fanoušci, hnali by nás. Strašně to hokeji chybí,“ litoval plzeňský kouč. Nezvykle dlouho, pět utkání v řadě, už čeká na gól kapitán Škody Milan Gulaš, s třineckým Růžičkou vládce produktivity soutěže. „Milan sbírá asistence, třeba jeho přihrávka Čerešňákovi minule proti Třinci byla nádherná. Víme, jak moc týmu pomáhá a určitě góly začne zase brzy dávat,“ reagoval Čihák.