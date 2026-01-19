„Bodů je pořád ve hře dost. Určitě to ještě zkusíme,“ nevzdává se litvínovský obránce Adam Polášek.
Kouč Vervy Jakub Petr na téma baráž a Litvínov zvedl až filozofickou debatu. „Otázkám na baráž teď čelím pořád, ale když vejdeme na střídačku a na led, zapomeneme na blízké i na manželky, které máme většinou krásné, tedy já určitě. Užijeme si ten den, kdy jsme v záři reflektorů, a děláme práci, která nás baví a za kterou jsme placení,“ dokázal i těžkou situaci odlehčit.
Verva hrála popáté v řadě venku a z této série získala jen dva body za výhru 4:3 po nájezdech v Karlových Varech. „Paradoxně v Liberci jsme si z toho našeho venkovního tripu vytvořili nejvíc šancí, možná pět vyložených. Ale tím neříkám, že bychom vyhráli, domácí měli otěže ve svých rukách. Výsledek hovoří jasně, zasloužená výhra,“ uznal Petr. Litvínov korigoval porážku až za stavu 0:4 Poláškovou trefou.
„Naše poslední výsledky nevypadají dobře. Teď máme výhodu, že nás čeká týden bez zápasu. Při aktuálním rozpisu je to potřeba, v kabině je to vidět i cítit,“ věří zkušený bek, že Vervu nakopne k závěrečnému finiši pauza.
Jenže mezitím ještě může narůst jeho jedenáctibodová ztráta, Boleslav má dva zápasy k dobru. „Na to se ohlížet nemůžeme, spíš musíme přemýšlet, co změnit. Děláme pořád individuální chyby, to nás ubíjí. Jako v Liberci. Začneme dobře, ale potom nedodržíme systém a po první třetině prohráváme o dva góly. A pak už se to s námi táhne,“ štve Poláška.
Špatně se cítí i kvůli litvínovským fanouškům. „Celé kabině je někdy stydno za naše výsledky, přitom fanoušci s námi přesto pořád drží. Jsme jim hodně dlužní a chceme jim to vrátit.“ Moc šancí už Litvínov mít nebude. V neděli doma s jedenáctou Olomoucí a příští úterý bitva s třináctou Mladou Boleslaví budou zápasy o všechno.