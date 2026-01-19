Tipsport extraliga 2025/26

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Ondřej Bičiště
  9:47
Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě zbývá jen sedm zápasů.

Litvínovský kouč Jakub Petr. | foto: MAFRA

„Bodů je pořád ve hře dost. Určitě to ještě zkusíme,“ nevzdává se litvínovský obránce Adam Polášek.

Kouč Vervy Jakub Petr na téma baráž a Litvínov zvedl až filozofickou debatu. „Otázkám na baráž teď čelím pořád, ale když vejdeme na střídačku a na led, zapomeneme na blízké i na manželky, které máme většinou krásné, tedy já určitě. Užijeme si ten den, kdy jsme v záři reflektorů, a děláme práci, která nás baví a za kterou jsme placení,“ dokázal i těžkou situaci odlehčit.

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Verva hrála popáté v řadě venku a z této série získala jen dva body za výhru 4:3 po nájezdech v Karlových Varech. „Paradoxně v Liberci jsme si z toho našeho venkovního tripu vytvořili nejvíc šancí, možná pět vyložených. Ale tím neříkám, že bychom vyhráli, domácí měli otěže ve svých rukách. Výsledek hovoří jasně, zasloužená výhra,“ uznal Petr. Litvínov korigoval porážku až za stavu 0:4 Poláškovou trefou.

„Naše poslední výsledky nevypadají dobře. Teď máme výhodu, že nás čeká týden bez zápasu. Při aktuálním rozpisu je to potřeba, v kabině je to vidět i cítit,“ věří zkušený bek, že Vervu nakopne k závěrečnému finiši pauza.

Jenže mezitím ještě může narůst jeho jedenáctibodová ztráta, Boleslav má dva zápasy k dobru. „Na to se ohlížet nemůžeme, spíš musíme přemýšlet, co změnit. Děláme pořád individuální chyby, to nás ubíjí. Jako v Liberci. Začneme dobře, ale potom nedodržíme systém a po první třetině prohráváme o dva góly. A pak už se to s námi táhne,“ štve Poláška.

Špatně se cítí i kvůli litvínovským fanouškům. „Celé kabině je někdy stydno za naše výsledky, přitom fanoušci s námi přesto pořád drží. Jsme jim hodně dlužní a chceme jim to vrátit.“ Moc šancí už Litvínov mít nebude. V neděli doma s jedenáctou Olomoucí a příští úterý bitva s třináctou Mladou Boleslaví budou zápasy o všechno.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

