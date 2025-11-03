„Naši pětizápasovou challenge, kterou jsme dali, jsme nesplnili. Máme v ní bilanci 2-3, ale objektivně mě víc mrzí body, které jsme nezískali na Spartě a v Mladé Boleslavi,“ litoval Jakub Petr, povýšený po konci Michala Broše na pozici hlavního kouče. „Hradec byl týmem, se kterým se nemůžeme rovnat.“
Ano, Mountfield je v ráži, vyhrál 10 z posledních 11 zápasů. A Petr ho ocenil. „Momentálně je nejlepší v extralize nebo určitě tým v top tři,“ vysekl poklonu přemožiteli.
Litvínov proti němu doplatil na mizerné entrée do zápasu. V čase 2:01 inkasoval poprvé, v 3:47 podruhé. „Víme, jakým stylem se Hradec léta prezentuje. Z toho pohledu mě mrzí první dvě branky, protože to byla ztráta na útočné modré čáře a rychlé otočení útoku, jeho klasické góly. Styl jih – sever, parádní exekuce. Laciný vstup do utkání, dobrý pro Hradec, negativní pro nás,“ štvalo litvínovského trenéra. „Ale nemůžu svému týmu vytknout bojovnost, nasazení.“
Ale jen tohle na rozjetého protivníka nestačilo. „Rychlé góly nás uklidnily, Litvínov to tlačil do kopce. A my hru i za stavu 1:2 kontrolovali, nezalezli jsme,“ kvitoval aktivní výkon hradecký asistent Petr Koukal.
Gól Ondřeje Kašeho v oslabení dal chemikům naději, gól Hradce v přesilovce povstání uťal.
„My za stavu 1:2 měli dvě přesilovky za sebou, ale exekuce, zakončení nás trápí. Ostatní týmy v extralize jsou schopné to zužitkovat. Ale tím jsme neprohráli, kvalita byla celou dobu na straně soupeře. Jak říkal kolega, šli jsme celou dobu do kopce,“ uznal Petr.
Situace Vervy není růžová, hráči však cítí, že ani beznadějná.
„Štve nás úplně všechny, že jsme poslední,“ řekl za litvínovskou kabinu obránce Marek Baránek. „Asi si to musíme vyžrat. Upřímně si ale myslím, že jsme na dobré cestě. Už čtrnáct dní tréninky i zápasy vypadají dobře. Všichni jsme se zvedli, jen musíme domlátit puk do brány jako soupeři. Šlapeme a věříme, že to zlomíme.“