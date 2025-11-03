Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovský kouč Petr: Šli jsme do kopce, s Hradcem se nemůžeme rovnat

Petr Bílek
  10:07
Stále barážové místo, jedenáctibodová mezera na Kladno a Mladou Boleslav, nedělní extraligová porážka doma 1:3 s Hradcem Králové po prospaném úvodu. I reprezentační přestávka bude v hokejovém Litvínově neklidná.
Litvínovský kouč Jakub Petr.

Litvínovský kouč Jakub Petr. | foto: MAFRA

Aleš Jergl z Mountfieldu před brankou Litvínova, kterou hájí Matej Tomek.
Ondřej Kaše z Litvínova překonal brankáře Stanislava Škorvánka z Hradce Králové.
Hradecký Denis Kusý padá, vedle něj František Gajdoš a David Kaše z Litvínova.
Litvínovský Marek Baránek se vleže sápe po puku, který drží Denis Kusý z Hradce...
12 fotografií

„Naši pětizápasovou challenge, kterou jsme dali, jsme nesplnili. Máme v ní bilanci 2-3, ale objektivně mě víc mrzí body, které jsme nezískali na Spartě a v Mladé Boleslavi,“ litoval Jakub Petr, povýšený po konci Michala Broše na pozici hlavního kouče. „Hradec byl týmem, se kterým se nemůžeme rovnat.“

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Ano, Mountfield je v ráži, vyhrál 10 z posledních 11 zápasů. A Petr ho ocenil. „Momentálně je nejlepší v extralize nebo určitě tým v top tři,“ vysekl poklonu přemožiteli.

Litvínov proti němu doplatil na mizerné entrée do zápasu. V čase 2:01 inkasoval poprvé, v 3:47 podruhé. „Víme, jakým stylem se Hradec léta prezentuje. Z toho pohledu mě mrzí první dvě branky, protože to byla ztráta na útočné modré čáře a rychlé otočení útoku, jeho klasické góly. Styl jih – sever, parádní exekuce. Laciný vstup do utkání, dobrý pro Hradec, negativní pro nás,“ štvalo litvínovského trenéra. „Ale nemůžu svému týmu vytknout bojovnost, nasazení.“

Hradecký Aleš Jergl dává vedoucí gól v zápase s Litvínovem.

Ale jen tohle na rozjetého protivníka nestačilo. „Rychlé góly nás uklidnily, Litvínov to tlačil do kopce. A my hru i za stavu 1:2 kontrolovali, nezalezli jsme,“ kvitoval aktivní výkon hradecký asistent Petr Koukal.

Gól Ondřeje Kašeho v oslabení dal chemikům naději, gól Hradce v přesilovce povstání uťal.

„My za stavu 1:2 měli dvě přesilovky za sebou, ale exekuce, zakončení nás trápí. Ostatní týmy v extralize jsou schopné to zužitkovat. Ale tím jsme neprohráli, kvalita byla celou dobu na straně soupeře. Jak říkal kolega, šli jsme celou dobu do kopce,“ uznal Petr.

Situace Vervy není růžová, hráči však cítí, že ani beznadějná.

„Štve nás úplně všechny, že jsme poslední,“ řekl za litvínovskou kabinu obránce Marek Baránek. „Asi si to musíme vyžrat. Upřímně si ale myslím, že jsme na dobré cestě. Už čtrnáct dní tréninky i zápasy vypadají dobře. Všichni jsme se zvedli, jen musíme domlátit puk do brány jako soupeři. Šlapeme a věříme, že to zlomíme.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 2 8 49:49 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 1 1 12 40:53 21
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 1 3 10 46:64 20
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

