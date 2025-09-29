Tipsport extraliga 2025/26

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Ondřej Bičiště
  15:17
Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.
Litvínovský Josef Jícha schytal ránu od Šimona Kubíčka z Českých Budějovic.

Litvínovský Josef Jícha schytal ránu od Šimona Kubíčka z Českých Budějovic. | foto: Petr Bílek, MF DNES

17 fotografií

„To je taková berlička, že bych říkal: Chybí nám ten a ten… Nesnáším vymlouvat se na to, musíme si poradit,“ zavelel Petr po domácí porážce 3:6 s Českými Budějovicemi. Celkově šesté v sezoně. Výhry má Verva pouze dvě, proto se krčí na předposledním místě tabulky.

„Děláme hrozné individuální chyby, to by se na téhle úrovni stávat nemělo,“ vyčítá pobočník hlavního kouče Vervy Michala Broše.

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

Hlavně defenziva Vervy hoří, Litvínov dostal už 28 gólů, spolu s posledním Kladnem a jedenáctou Mladou Boleslaví nejvíc v extralize.

„Chyby se snažíme odstraňovat, po každém tréninku máme broušení individuálních dovedností, nejsme jediný tým, co to dělá. Je to ale jako v každé branži: Trénujete, pak to musíte přenést do zápasu, když se dostanete pod tlak. A když toho nejste schopen, nemůžete na nejvyšší úrovni hrát.“

Proti Motoru se to nevyvíjelo zle, Verva vedla 2:1 a 3:2, ale pak ji rozložily tři góly během pěti minut. „Nevyužili jsme to momentum za stavu 3:2, přišly dvě hrubky, které soupeř potrestal. A s naší ofenzivní silou v tomto období už pak bylo těžké s tím něco udělat,“ povzdechl si Petr.

Filip Přikryl z Motoru zakončuje vkleče, Pavel Čajan zasahuje.

Litvínov dal zatím jen 14 gólů, nejméně z celé extraligy. Má smůlu, že bratři Kašovi a Matúš Sukeľ, jeho tři nejproduktivnější útočníci z minulé sezony, jsou na marodce. „Chopit příležitosti by se měli jiní hráči, kteří by ji jindy třeba nedostali,“ apeluje kouč.

Do role prvního centra se v krizové situaci posunul Michal Gut, jenž porážku Vervy s druhým Motorem zmírnil jedním zásahem. „Snažím se to vzít za pačesy a zastoupit je co nejvíc. Ale je to těžké,“ přiznává třiadvacetiletý forvard.

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Je to spíš mission impossible, nahradit tři hráče takového kalibru by byl problém i ve výrazně silnějších týmech. Když pak dojde ke zvratu jako v zápase s Motorem, chybí nejvíc.

„Jinak se hraje, když jste v tabulce nahoře, jinak, když jste níž. Pohoda pak není. My si teď zažíváme tu horší část, ale budeme se snažit, abychom se dostali výš. Musíme makat, a snad se nám to vrátí,“ věří útočník, se dvěma zásahy za osm zápasů druhý nejlepší střelec Vervy.

Před ním je jen třígólový Theodor Pištěk, žádný další hráč nemá víc než jednu trefu. Už v úterý čeká Litvínov extraligová bitva v Pardubicích. Probudí se mu další střelci?

9. kolo

10. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

