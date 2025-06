„Já to tak mám i doma. Taky si myslím, že mám mít poslední slovo, a stejně ho nemám. A když už tu možnost dostanu, tak to podle mě beztak není,“ vtipkuje jedenapadesátiletý trenér. „Když to vezmu vážně, zase takový rozdíl bych v tom nehledal. I když jsem byl hlavní, asistenti pro mě byli kolegové trenéři. Dnes už je to spíš o spolupráci velkého okruhu lidí,“ necítí se jako asistent upozaděný.

Nad nabídkou Litvínova nějaký čas přemýšlel. „Bylo více variant, po dvou letech v Norsku to nebylo upečeno během chviličky. S rodinou jsme přemýšleli, že je možná čas vrátit se, nechci říkat do džungle, ale do velmi známého prostředí. K Litvínovu chovám obrovský respekt. Kdyby ještě žil můj otec, hned by mi řekl, jaký je to závazek. Když se ta možnost objevila, bral jsem to jako prestiž,“ cení si zájmu z tradičního extraligového klubu.

Jeho nynější vizáž vikinga do drsného Litvínova pasuje. „Jdu z hor do hor. Už jsem si to tady prošel, velikostně je to stejné jako Lillehammer, hokejově na vyšší úrovni. Moje první dojmy jsou perfektní.“

Trenérský štáb Litvínova kromě Petra a Broše tvoří ještě druhý asistent František Ptáček, společně zatím nikdy nepracovali.

„Hráli jsme hodně proti sobě, když byli kluci ve Spartě v manažerských rolích a já ve Vítkovicích. Známe se i z mládežnických kategorií. V jednom realizáku jsme ještě nebyli, o to je startovní pozice pro nás jednodušší. Nejsme zatížení žádnou minulostí,“ bere jako výhodu, že vazby mezi novými trenéry se teprve tvoří.

Stejně jako tým na novou extraligovou sezonu. „Když jsem zběžně koukl na jména, je tady spousta kluků, s kterými jsem měl co do činění. Má to hlavu a patu, je na čem stavět, na co navázat. Dvě sezony byly dobré, i když konec té uplynulé se úplně nepovedl, ambice v play off asi byly vyšší. Ale styl hokeje, personální složení mužstva, kdy se drží kostra týmu a kádr se jen doplňuje, to všechno jde správným směrem,“ imponuje kouči, jenž reprezentační osmnáctku dovedl v roce 2014 ke stříbrné medaili.

Jakub Petr ještě ve vítkovické éře.

Ze škatulky perspektivních trenérů se přesunul mezi kouče mazáky a tuto proměnu vnímá. „Už v uplynulé sezoně jsem měl v hlavě, že bych se mohl vrátit do extraligového kolotoče. Takže jsem si dělal obrázek o složení mužstev. A když jsem viděl soupisky, uvědomil jsem si, že už jsem starší. Některé kluky jsem měl v sedmnácti letech a oni už jsou matadoři,“ pozastavil se nad tím, jak čas rychle letí. „Kouknu se do občanky a uvědomím si, že už nejsem nejmladší. Nechci říct, že jsem nepopsaný list, ale pauza v české extralize byla. Třeba to bude jeden z faktorů, který realizačnímu týmu pomůže.“

Protože už oslavil abrahámoviny, vymyslel pro sebe pěkné označení. „Už se stávám trošku seniorským trenérem. Jak odkoučovanými lety, tak věkem,“ ocejchoval se rodák z Ostravy, který žil a trénoval třeba také v Austrálii.

Naposledy na extraligové scéně působil v prosinci 2019, když ho odvolali z Vítkovic. Od té doby se soutěž zásadně zkvalitnila, což zapříčinila i válka Ruska s Ukrajinou.

„Hráči už neodcházejí do KHL v takovém množství, jak bývalo zvykem, evropské soutěže díky kvalitním cizincům i domácím hráčům zesílily,“ vnímá Petr. „Ovlivnilo to i norskou ligu, top týmy jsou srovnatelné s extraligovými. A souhlasím s obecnými názory, že úroveň extraligy šla nahoru, je jednou z vrcholných soutěží v Evropě. Což je pro trenéra další výzva.“

Noví vůdci litvínovské střídačky nastupovali na startu letní přípravy do funkce s nadšením. „Jsme nažhavení. Když jsem poprvé vystoupil z auta před litvínovským zimním stadionem, už mě svrběly ruce, nohy, ačkoli teď máme mentální pauzu od zápasové rutiny, od přípravy na utkání a analýz soupeřů.“

Litvínov a jeho ikonický stadion mu učarovaly. „Atmosféra tu člověka pohltí!“ líbí se Petrovi rachot na Hlinkově stadionu. „Takový folklor, síla zimáku a místní fanoušci, když to rozejdou, to není pro soupeře příjemný pocit. Těším se, že s kolegy budeme na domácí střídačce. Věřím, že dáme lidem co nejvíc důvodů, aby mohli dělat zase peklo jako v posledních sezonách. Nebo jako v titulové.“