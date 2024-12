Měl jsem obavy, připustil Navrátil. Comeback po operaci okořenil gólem

„Musím zaklepat. Ještě nejsem stoprocentní, ale jsem rád, že jsem si zkusil zápasové tempo a že rameno vydrželo. Ještě mám limity v rozsahu ramena, musím to furt procvičovat,“ prozradil Navrátil novinářům po sobotním mači.

Druhá třetina se chýlila k závěru, když Budějovičtí propadli ve středním pásmu a Fridrich vyrazil po boku Navrátila do přečíslení dva na jednoho. První jmenovaný předložil Navrátilovi ideální kotouč, navrátilec do sestavy puk zpracoval, zkontroloval postavení gólmana Kloučka a zavěsil přím pod víko. Ke stropu plechárny pak vyslal oslavné i úlevné gesto. Na tenhle moment dlouho čekal.

„Já jsem si ani nemyslel, že mi Fridrich ještě nahraje. Jeli jsme oba po ruce, to je vždycky těžké přihrát. Ale procpal to parádně. Upřímně jsem pak zavřel oči a vystřelil nahoru,“ popsal Navrátil, jenž byl loni s 39 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem extraligové Mory.

V minulé sezoně jako jeden ze dvou hráčů Olomouce odehrál plný počet utkání. Je jasné, že k této metě se nyní nepřiblíží.

Návrat do sestavy musí být pro 25letého forvarda velké zadostiučinění, protože před čtyřmi lety, ve své první extraligové sezoně, musel na operaci s druhým ramenem. „A to jsem pak byl skoro celý rok mimo. Souboj u mantinelu, vyhozené rameno, operace. A s bolavým ramenem, to nemůžete dělat vůbec nic. I když jsem chodil na delší procházky, tak mě to hodně limitovalo. Není vůbec příjemné se s tím mentálně vyrovnat. Hlavně když jsem viděl kluky, jak dřou, makají, a já mohl jenom ležet v posteli,“ popsal Navrátil v letošním rozhovoru pro iDNES.cz.

Teď to vypadá na lepší průběh, byť sám hráč připustil, že kdyby nebyla nouze, v sobotu by ještě nenastoupil. „V pátek ráno jsem absolvoval normální trénink. Večer mi volal trenér, jak se cítím, jestli zvládnu odehrát zápas, jelikož někteří kluci vypadli. Řekl jsem, že jdeme do toho, cítil jsem se fajn,“ uvedl.

„Nebudu kecat, měl jsem trošku obavy. Ale bylo to lepší, než jsem čekal. I z pohledu fyzičky. Na ledě mi bylo dobře. Do rozhodnutí hrát mě nikdo netlačil, trenéry zajímal můj pocit, já se rozhodnul sám,“ dodal olomoucký šikula.

„Kuba už delší dobu trénuje, podstupuje i souboje. Návrat zpestřil gólem, to je skvělé. Pomůže to jemu i nám. Jsme rádi, že je fit,“ vzkázal olomoucký asistent trenéra Róbert Petrovický.

Tenhle návrat se povedl, a mohlo být ještě veseleji. Jenže v poslední třetině trefil Navrátil tyč a Budějovice při hře bez gólmana vyrovnaly. Extra bod po nájezdech ale přeci jen skončil v Olomouci, která se už v pondělí (18.00) představí na ledě Brna.