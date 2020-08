V poháru jde o milion? O tom si ještě promluvíme, vtipkuje Nakládal

„Nechci úplně hodnotit, jak jsem se cítil, protože v posledních letech je pro mě červenec a srpen trochu těžší. Není to tak, že bych letním zápasům nepřikládal žádnou váhu, ale člověk je v přípravě, postupně se do toho nějak dostává a piluje formu na sezonu. Moje zatím není bůhvíjaká,“ přiznává Nakládal.

V duelu, o kterém je řeč, Pardubice v rámci druhého kola Generali Česká Cupu hostily Olomouc a přehrály ji 5:2.

„Občas jsem se trochu sžíval s úplně jiným systémem hokeje, ale celkově to zas tak špatné nebylo. Vyhráli jsme, takže dobré,“ uvažuje Nakládal, jenž na dres vyfasoval kapitánské „céčko“.

„Bylo to pěkné, ale kapitána už jsem v minulosti dělal několikrát, takže to pro mě nebylo nic nového. Navíc se v zápase neudálo nic speciálního, co bych musel řešit nebo k tomu říkat. Takže to bylo v klidu,“ nevzrušoval se dvaatřicetiletý navrátilec.

V obraně Východočechů proti Olomouci ze základní sestavy absentovali Janové Zdráhal s Kolářem a Rus Stěpan Zacharčuk, jinak se dá říct, že trenéři poslali na led sestavu hodně podobnou té extraligové, včetně elitního tria Michal Vondrka - Robert Kousal - Radoslav Tybor. Oba křídelníci se podíleli na Kousalově trefě do prázdné brány na 4:2.

Mezi střelce se ve svém druhém zápase za Dynamo zapsal také Francouz Valentin Claireaux, jemuž ve 14. minutě ještě ve vlastním obranném pásmu přistrčil puk Matěj Blümel a devětadvacetiletá posila ze Zlína po krásném sólu nedala střelou mezi nohy obránce gólmanovi soupeře žádnou šanci. Tenhle gól znamenal vedení 1:0.

O zbylé trefy se podělili Matej Paulovič s Janem Mandátem, jenž se prosadil dvakrát. Dohromady to znamenalo druhou letní výhru Dynama v řadě.

„Určitě je potřeba tady po letech zase vypěstovat vítězného ducha a být naladění na pozitivní vlně. Do sezony musíme jít s tím, že si věříme a máme dobrý tým,“ říká Nakládal. Obratem však drží svůj tým nohama pevně na zemi. V Dynamu si v posledních sezonách říkali už několikrát, že se vše v dobré obrací, a nakonec se z toho fanoušci v některých případech budili ze sna...

„Proti Olomouci se nám podařilo několik hezkých věcí, které zrovna trénujeme. Z toho budou mít trenéři určitě radost, ale pořád jde jen o přípravu. Liga bude úplně o něčem jiném,“ upozorňuje Nakládal.

Na druhou stranu, vítěz Generali Česká Cupu inkasuje jeden milion korun, takže motivace by mohla být celkem slušná.

„Vidíte, to je pro mě novinka,“ usmívá se Nakládal. „Asi si budeme v kabině muset promluvit o nějakých bonusech,“ dodává.

Ve skupině C čekají pardubické hokejisty ještě čtyři duely. Ten nejbližší bude znamenat první letošní východočeské derby, Dynamo totiž v úterý od 17 hodin nastoupí doma proti Hradci Králové.

„S každým utkáním se musíme zlepšovat. Pokud liga začne v řádném termínu (pro Pardubice 18. září v Liberci), tak je to za měsíc, a tudíž už mnoho času nezbývá. Věřím však, že lajny si postupně sednou a půjde to,“ říká Nakládal.