Lev o hokeji pod můstky: Těším se, že zažiju něco trochu jiného

„Takové zápasy se nehrají každý rok, je to jen párkrát za život,“ těší se plzeňský útočník Jakub Lev.

Ten si se Škodou v lednu 2016 zkusil podobnou akci na fotbalovém stadionu za Lužánkami, brněnskému gólmanovi Čiliakovi dokonce vstřelil gól, nicméně z výhry 5:2 se tehdy před téměř 19 tisíci fanoušky radovala domácí Kometa.

Teď zažije Lev další zkušenost v areálu Sparkasse Vogtland Areny, ležící v těsné blízkosti české hranice. Derby se odehraje v sobotu 17. února příštího roku v rámci akce Hockey Outdoor Triple, připomínající deset let od vzniku druhé německé bundesligy. O prodlouženém víkendu se tak v Klingenthalu uskuteční celkem tři zápasy.

A pro pořádek, již nyní ve čtvrtek se Energie a plzeňská Škoda utkají v Karlových Varech v přípravném utkání, které začíná v 17.30 hodin.

Jakube, jak vzpomínáte na své první „winter classic“ v Brně?

Hráli jsme tam s Plzní, ale tenkrát to bylo v centru města na fotbalovém stadionu. Tady to bude trochu něco jiného. Areál v Klingenthalu je moc pěkný, všude kolem hory a krásná příroda.

Těšíte se na ten zápas?

Určitě se těším na tu atmosféru a také, že zažiju něco trochu jiného. Bude to skvělá akce. Vše je ještě zdůrazněné tím, že půjde o derby, které má vždycky velký náboj. Ten zápas chce každý vyhrát, aby měl na co vzpomínat. S Vary jsou to vždycky vyhecované, tvrdé zápasy a to čekám i tentokrát.

Berou hráči tyhle akce jako něco mimořádného?

Takové zápasy se nehrají každý rok, je to jen párkrát za život. Doufám, že si diváci přijdou na své a uvidí pěkný hokej. Samozřejmě s dobrým výsledkem pro nás.

V čem se bude lišit příprava od běžného utkání?

Asi budeme trochu víc sledovat předpověď počasí a podle toho se připravíme. Po minulé zkušenosti vím, že když bude svítit slunce, musíte mít čáry pod očima, aby se vám to neodráželo. To je pak nepříjemné. Takže se musíme podle toho zařídit a nachystat potřebné věci.