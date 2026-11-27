V rodné Plzni hraje čtvrtou sezonu v řadě, celkově už svou třináctou a nově je navíc nejstarším hráčem v týmu. „Nepřijdu si zase tak starý, ale čas ve sportu letí,“ směje se Lev. „Zvykám si na jinou pozici, chování a mentoring mladších hráčů.“
Sám do extraligy naskočil v osmnácti letech a na první setkání s tehdejšími hvězdami v kabině stále vzpomíná. „Nevěděl jsem, jestli klukům můžu tykat, nebo vykat. Hned mi ale řekli: ‚Hele, jsme v jedné kabině, odteď si tykáme.‘ Přišel jsem s otevřenou pusou a chvíli se musel rozkoukat.“
Dnes už je podle něj atmosféra mnohem uvolněnější. „Mládež je trochu jinak vedená a neřeší se věci křičením, ale spíše se hodně domlouvá.“
Než však poprvé naskočil na extraligový led, rozjetou kariéru mu ještě na základní škole přibrzdila mononukleóza. „Byl jsem pořád unavený a jen spal. Nesměl jsem se dva měsíce hýbat, k tomu přísná dieta.“
A tak zatímco jeho spoluhráči makali v posilovně, on ztrácel na váze. Dokonce chvíli přemýšlel i nad koncem kariéry. „Rozhodl jsem se, že když už něco dělám takhle dlouho, byla by škoda to jen tak ukončit. A hlavně by mi chyběla ta parta kluků,“ vzpomíná.
Od sezony 2012/13 pak nechyběl v sestavě v jediném zápase a 659 utkáními v řadě překonal ligový rekord Petra Lešky. „Že hrajete s chřipkou nebo angínou, je v hokeji normální. Vždycky jsem si říkal, že dokud můžu hrát, nastoupím.“
Když se v historické tabulce posunul na druhé místo, začali mu sérii připomínat nejen novináři, ale i kabina. „Kluky zajímalo, kdy rekord překonám a co dám do kasy. V tom období jsem se trochu víc hlídal a nechtěl chodit tolik mezi lidi, třeba do nákupních center, abych nechytil nějaký bacil.“
Jenže zažil ještě jednu dlouhou sérii, když na gól v extralize čekal 573 dní. „Hrál jsem přesilovky, na ledě trávil hodně času, takže když se nedařilo, začalo mě to svazovat.“
Na jaře 2013 pak došel s Plzní až do finále, v rozhodujícím sedmém zápase porazili Zlín v prodloužení 4:3 a ve třiadvaceti letech tak Lev oslavil mistrovský titul.
V sezoně 2022/23 pak už v dresu Hradce Králové nestačil ve finále na rozjetý Třinec. „Nejhezčí vzpomínky mám na zlatý rok v Plzni, ale nejcennější medaile je pro mě finále s Hradcem. Povedla se mi sezona, byl jsem nejproduktivnějším hráčem týmu. Navíc se nám tam narodila dcera.“
Všechny medaile a dresy mu odmala schraňuje táta, maminka zase vystřihovala do alba články z novin. „Až pověsím brusle na hřebík, tak si k tomu v klidu sednu a všechno to ukážu dětem.“
Na ledě je známý tvrdou hrou i provokacemi soupeřů. „Mám rád, když mě na ledě nemají rádi, vůbec s tím nemám problém.“ Čím je starší, tím méně se ale žene do bitek: „Když však někdo zaútočí na moji rodinu, to už je za hranou a tam emoce vyjedou.“
Jako profesionální sportovec pečlivě dbá na jídelníček, po sezoně si však rád dopřeje oblíbený tatarák či sushi. „Vždycky si dám měsíc, kdy to vůbec neřeším. Miluju rum, ale v sezoně si ho tolik nedám,“ směje se.
Věnuje se také své posilovně i investicím do nemovitostí. „Mám rád, když jsou peníze v něčem, na co si můžu sáhnout. Hokej je teď číslo jedna, takže lidé, se kterými spolupracuju, jsou zvyklí, že jim občas odpovídám na maily v jednu ráno.“
O čem ještě Lev mluvil?
- Proč odmítl nabídky z Ruska a Finska?
- S jakým bývalým spoluhráčem se dnes věnuje nemovitostem?
- Proč nechce, aby jeho dcera hrála hokej?
- A jaké rituály má po skončení zápasu?