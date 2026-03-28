Tipsport extraliga 2025/26

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Petr Pánek
  10:43
V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém čtvrtfinále podlehla doma Spartě 1:4, v sobotu od 16 hodin se v pražských Holešovicích hraje šestý duel. Hokejisté Plzně mají druhý pokus sérii ukončit.
Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hráči Plzně se těší z gólu do sítě Sparty.
Jakube, potvrdilo se, že poslední krok bývá nejtěžší?
Potvrdilo, ale my jsme věděli, že to bude těžké. Všechny zápasy v sérii jsou vyrovnané a náročné. Sparta je silný a zkušený tým, každý rok hraje play off a má kvalitu. Bylo jasné, že to bude stejně náročné jako ty předchozí zápasy. Bohužel to zvládli lépe než my.

Vypadalo to, že sparťanské přesilovky jsou téměř neubránitelné. Čím si to vysvětlujete?
Dali tři góly z přesilovky, využili v podstatě všechno, co měli. My se z toho musíme poučit a říct, co zlepšit, abychom příště byli v oslabení úspěšnější zase my.

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Čím si vysvětlujete individuální chyby, které přicházely víc než v předchozích zápasech?
Občas se to takhle sejde. Možná jsme někdy zbytečně riskovali. Doufám, že jsme si to vybrali a v dalším zápase už se to opakovat nebude.

Mohlo sehrát roli i domácí prostředí? Byl na vás větší tlak?
To jsme vůbec neřešili. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Nepovedlo se to. Jestli se hraje doma, nebo venku nehraje velkou roli.

Stále máte v sérii náskok, co bude důležité do dalšího duelu?
Nesmíme panikařit. Do domácího zápasu jsme šli stejně jako do těch předchozích a stejně tak půjdeme i do šestého v sobotu. Chceme vyhrát a postoupit, na paniku teď opravdu není čas.

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Závěr duelu jste hodně prožíval. Byla v tom spíš frustrace z porážky, nebo pocit nespravedlnosti z výroků rozhodčích?
Nenazval bych to úplně frustrací nebo nespravedlností. Je to play off, týmy se potkaly už popáté a vznikají tam nějaké osobní vazby. Tak to v takových zápasech bývá.

Očekáváte, že emoce se přenesou i v sobotu do Holešovic?
Myslím si, že bude hodně záležet na vývoji zápasu. Každý tým bude na začátku hrát opatrně. My nebudeme chtít Spartě nabídnout přesilovky a oni to samé. Podle toho, jak se bude vyvíjet skóre a průběh utkání, tak se budou odvíjet i emoce.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:2
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Do začátku akce zbývá ještě dostatek času, Světový pohár začne až v únoru v roce 2028. I proto NHL, jež velkolepý hokejový turnaj pořádá, nespěchá s finálním verdiktem ohledně složení účastníků. Točí...

28. března 2026

Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

Slovenský útočník Adam Sýkora (vlevo) z New York Rangers se raduje ze své trefy...

V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku...

28. března 2026  6:57,  aktualizováno  7:28

Nejdřív jsem nevěděl, že to je gól, smál se třinecký Roman. Byla to náročná série

Třinecký Miloš Roman slaví vítězný gól do sítě Hradce.

Před dvěma lety svým gólem ve 122. minutě prodloužení sedmého zápasu série s pražskou Spartou poslal Třinec do finále hokejové extraligy. Nyní v pátém čtvrtfinále s Hradcem na to Miloš Roman navázal...

28. března 2026

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

Lenc vymyslel klíčovou nahrávku. Drhlo to, ale našli jsme cestu, těší ho

Liberečtí hokejisté slaví gól v pátek čtvrtfinálovém zápase s Karlovými Vary.

Sotva hokejisté Liberce za stavu 1:1 ve třetí třetině přežili velké šance Karlových Varů, vymyslel útočník Radan Lenc parádní přihrávku na obránce Denise Zemana a ten střelou přímo pod víko poslal...

27. března 2026  22:05

Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě...

27. března 2026  19:25

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

Český útočník David Tomášek dokonal v prodloužení velkolepou otočku Färjestadu...

Takový zápas švédská SHL v play off ještě nezažila. Hokejisté Rögle kráčeli za pohodovým vítězstvím a vyrovnáním série, jenže druhý duel proti Färjestadu hrubě nezvládli. Obrovitý náskok 5:0...

27. března 2026  14:05

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti...

27. března 2026  13:32

Bývalý slovenský bek se diví: Rusům účast zakážeme, ale USA ne? I oni začínají války

Kapitán slovenských hokejistů Andrej Sekera slaví svou trefu v utkání proti...

Světový pohár s Ruskem, či bez něj? To je otázka, která se bude v dalších letech prolínat hokejovým prostředím. Opět zaznívají výzvy k oddělovaní politiky a sportu, tento postoj zastává také...

27. března 2026  11:15

Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše...

27. března 2026  10:30

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět napilno. Vidět byl montrealský brankář Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

