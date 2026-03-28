První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Jakube, potvrdilo se, že poslední krok bývá nejtěžší?
Potvrdilo, ale my jsme věděli, že to bude těžké. Všechny zápasy v sérii jsou vyrovnané a náročné. Sparta je silný a zkušený tým, každý rok hraje play off a má kvalitu. Bylo jasné, že to bude stejně náročné jako ty předchozí zápasy. Bohužel to zvládli lépe než my.
Vypadalo to, že sparťanské přesilovky jsou téměř neubránitelné. Čím si to vysvětlujete?
Dali tři góly z přesilovky, využili v podstatě všechno, co měli. My se z toho musíme poučit a říct, co zlepšit, abychom příště byli v oslabení úspěšnější zase my.
|
Čím si vysvětlujete individuální chyby, které přicházely víc než v předchozích zápasech?
Občas se to takhle sejde. Možná jsme někdy zbytečně riskovali. Doufám, že jsme si to vybrali a v dalším zápase už se to opakovat nebude.
Mohlo sehrát roli i domácí prostředí? Byl na vás větší tlak?
To jsme vůbec neřešili. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Nepovedlo se to. Jestli se hraje doma, nebo venku nehraje velkou roli.
Stále máte v sérii náskok, co bude důležité do dalšího duelu?
Nesmíme panikařit. Do domácího zápasu jsme šli stejně jako do těch předchozích a stejně tak půjdeme i do šestého v sobotu. Chceme vyhrát a postoupit, na paniku teď opravdu není čas.
|
Závěr duelu jste hodně prožíval. Byla v tom spíš frustrace z porážky, nebo pocit nespravedlnosti z výroků rozhodčích?
Nenazval bych to úplně frustrací nebo nespravedlností. Je to play off, týmy se potkaly už popáté a vznikají tam nějaké osobní vazby. Tak to v takových zápasech bývá.
Očekáváte, že emoce se přenesou i v sobotu do Holešovic?
Myslím si, že bude hodně záležet na vývoji zápasu. Každý tým bude na začátku hrát opatrně. My nebudeme chtít Spartě nabídnout přesilovky a oni to samé. Podle toho, jak se bude vyvíjet skóre a průběh utkání, tak se budou odvíjet i emoce.