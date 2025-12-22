Tipsport extraliga 2025/26

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Petr Pánek
  12:35
V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší soutěži. „Když jsem se vracel, věřil jsem, že pokud budu zdravý, mohl bych se tomu číslu přiblížit. Jsem rád, že se to povedlo,“ podotkl pětatřicetiletý hokejista.
Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňští hokejisté slaví vstřelený gól.
Plzeňský Teplý zakončuje na pardubického Willa.
Adrián Holešinský z Plzeň (v bílém) je důkladně strážen pardubickou defenzivou.
Plzeňští hokejisté na tréninku, naslouchá Jakub Lev.
15 fotografií

Radost z jubilejního zápasu vám pokazil výsledek. Co podle vás v souboji s Dynamem rozhodlo?
Určitě jedním z momentů byla neuznaná druhá branka. Bylo to na začátku zápasu, a kdybychom vedli o dvě branky, hrálo by se nám úplně jinak. Je rozdíl, jestli jdete do kabiny za stavu 2:0, nebo 1:1.

Byl to klíčový moment utkání?
Byl to jeden z důležitých momentů, ale neřekl bych, že rozhodující. Ve druhé třetině Pardubice převzaly iniciativu, začaly hrát aktivněji a dostaly nás pod tlak.

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Čím si vysvětlujete, že se od druhé části změnil obraz hry?
Hosté dobře drželi puk, dokázali prostřídávat v útočné třetině a tím nás dostávali pod tlak. My jsme měli delší intervaly a možná nám trochu ubývaly síly. Byli jsme rádi, že jsme druhou třetinu přežili za stavu 1:1.

Po gólu Pardubic jste pak měli šance na vyrovnání.
Ano, chtěli jsme být aktivnější, měli jsme tři čtyři dobré příležitosti, kdy jsme mohli vyrovnat, možná si vzít i vedení zpátky. Bohužel se znovu potvrdilo, že nás dlouhodobě trápí koncovka.

Sám jste se ocitl ve velké příležitosti.
Michal Teplý to výborně dával z rohu před branku. Já byl v souboji, snažil jsem se jen držet hokejku na ledě a zamést brankáři puk co největší silou mezi betony. Bohužel to nevyšlo. Jak jsem říkal, trápíme se v zakončení a ani já nejsem výjimka.

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Závěr zápasu byl hodně emotivní, proč se tolik rozčiloval hostující Sedlák?
Je zápas, kdy se Lukáš Sedlák nerozčiluje? To jsem asi nezažil... Ale emoce k hokeji patří. Prohráváte o gól, dáváte všechno do ofenzivy, soupeř zase brání. Osobní souboje a emoce jsou vlastně to nejlepší, co v hokeji je.

Vaše čtvrtá lajna byla na ledě často právě proto elitní pardubické. Byl to záměr?
Nebyl to úplně plán před zápasem, ale vycházelo to tak. Jsme čtvrtá lajna, naším úkolem je bránit i chodit proti nejlepším. Myslím, že se nám to 50 minut dařilo. Pak přišla situace tři na tři, nahozený puk, smolný gól a bylo rozhodnuto.

Říkal jste, že ubývaly síly, ale ani kolem Vánoc si moc neodpočinete.
Beru to tak, jak to je. Hraju už nějakou dobu a jsem na to zvyklý. Každý by si chtěl Vánoce užít, ale jsme za to placení. Liga to má takhle nastavené. A když mi řeknou, že se bude hrát, tak obléknu výstroj a jdu na to.

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Vadí vám, že se v Česku hraje během svátků?
Je to úhel pohledu. Kdyby tu byla silná hráčská asociace, možná by se to dalo změnit jako ve Švýcarsku nebo jinde. Ale když ji nemáme, je to i naše chyba jako hráčů a nemůžeme si stěžovat.

Jak tedy u vás doma budou vypadat Vánoce?
Byl to pro mě dost emotivní konec roku, stěhovali jsme se a ještě doděláváme nějaké věci. Dárky jsem nechal hlavně na manželce. Domluvili jsme se, že my si nic nedávat nebudeme. Pro děti to zařídila manželka a babičky, za což jsem rád.

Najde se alespoň chvilka na sváteční pohodu?
Na Štědrý den si dáme večeři, tam si trochu hlídám jídlo. Další den se proběhnu, rozhýbu nohy a 26. prosince už nastoupíme proti Kladnu. Lidi přijdou, my vyhrajeme a osmadvacátého chceme zvládnout také derby ve Varech. To by byl ideální konec roku.

Vstoupit do diskuse

33. kolo

Kompletní los

34. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
4. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 32 16 0 5 11 84:76 53
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 31 16 1 2 12 79:79 52
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
8. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
9. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 34 14 3 2 15 88:98 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 32 13 4 2 13 90:88 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší...

22. prosince 2025  12:35

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

Premium
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Jednu medaili si můžete odůvodnit šťastnou souhrou okolností. Ale tři v řadě? To už není pouhá náhoda. A dáte-li na názory zámořských expertů, na nadcházejícím hokejovém šampionátu juniorů patří Češi...

22. prosince 2025

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  22. 12. 11:09

Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Bílí Tygři potřebovali po dvou venkovních prohrách zabrat, a to se jim podařilo. V tabulce extraligy jsou aktuálně pátí. Doma vyhráli pošesté v řadě, tentokrát porazili Kladno 4:1. „Vyšla nám první...

22. prosince 2025  9:35

Hertl posbíral tři body, Nečas i Pastrňák mezi střelci. Crosby překonal Lemieuxe

Martin Nečas slaví se střídačkou Colorada gól proti Minnesotě.

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Tomáš Hertl pak k vstřelené brance...

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22. 12. 8:57

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovarský obránce Roberts Mamčics dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na dva zápasy a pokutu za faul na Kevina Klímu z Hradce Králové v pátečním utkání 31. kola. Pokuty ve výši...

21. prosince 2025  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klapka gólem přispěl k výhře Calgary, trefil se i Zacha, Dostál vychytal výhru

Akira Schmid v brance Vegas nemá situaci pod kontrolou, naráží do něj Adam...

Pavel Zacha skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou, Bostonu to však pomohlo jen k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka...

20. prosince 2025  21:16,  aktualizováno  21. 12. 7:20

Červenkův průlom do historické Top 20. Za ním pádí Pastrňák. Jak vysoko míří?

Premium
Roman Červenka (vlevo) a David Pastrňák na tréninku české hokejové reprezentace.

Ne, ani zdaleka nejsou podobnými typy hokejistů. Působí v naprosto odlišných ligách. Roman Červenka a David Pastrňák se ovšem v národním mužstvu potkávali v elitní lajně, chystají se na olympiádu v...

21. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.