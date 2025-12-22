Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Radost z jubilejního zápasu vám pokazil výsledek. Co podle vás v souboji s Dynamem rozhodlo?
Určitě jedním z momentů byla neuznaná druhá branka. Bylo to na začátku zápasu, a kdybychom vedli o dvě branky, hrálo by se nám úplně jinak. Je rozdíl, jestli jdete do kabiny za stavu 2:0, nebo 1:1.
Byl to klíčový moment utkání?
Byl to jeden z důležitých momentů, ale neřekl bych, že rozhodující. Ve druhé třetině Pardubice převzaly iniciativu, začaly hrát aktivněji a dostaly nás pod tlak.
Čím si vysvětlujete, že se od druhé části změnil obraz hry?
Hosté dobře drželi puk, dokázali prostřídávat v útočné třetině a tím nás dostávali pod tlak. My jsme měli delší intervaly a možná nám trochu ubývaly síly. Byli jsme rádi, že jsme druhou třetinu přežili za stavu 1:1.
Po gólu Pardubic jste pak měli šance na vyrovnání.
Ano, chtěli jsme být aktivnější, měli jsme tři čtyři dobré příležitosti, kdy jsme mohli vyrovnat, možná si vzít i vedení zpátky. Bohužel se znovu potvrdilo, že nás dlouhodobě trápí koncovka.
Sám jste se ocitl ve velké příležitosti.
Michal Teplý to výborně dával z rohu před branku. Já byl v souboji, snažil jsem se jen držet hokejku na ledě a zamést brankáři puk co největší silou mezi betony. Bohužel to nevyšlo. Jak jsem říkal, trápíme se v zakončení a ani já nejsem výjimka.
Závěr zápasu byl hodně emotivní, proč se tolik rozčiloval hostující Sedlák?
Je zápas, kdy se Lukáš Sedlák nerozčiluje? To jsem asi nezažil... Ale emoce k hokeji patří. Prohráváte o gól, dáváte všechno do ofenzivy, soupeř zase brání. Osobní souboje a emoce jsou vlastně to nejlepší, co v hokeji je.
Vaše čtvrtá lajna byla na ledě často právě proto elitní pardubické. Byl to záměr?
Nebyl to úplně plán před zápasem, ale vycházelo to tak. Jsme čtvrtá lajna, naším úkolem je bránit i chodit proti nejlepším. Myslím, že se nám to 50 minut dařilo. Pak přišla situace tři na tři, nahozený puk, smolný gól a bylo rozhodnuto.
Říkal jste, že ubývaly síly, ale ani kolem Vánoc si moc neodpočinete.
Beru to tak, jak to je. Hraju už nějakou dobu a jsem na to zvyklý. Každý by si chtěl Vánoce užít, ale jsme za to placení. Liga to má takhle nastavené. A když mi řeknou, že se bude hrát, tak obléknu výstroj a jdu na to.
Vadí vám, že se v Česku hraje během svátků?
Je to úhel pohledu. Kdyby tu byla silná hráčská asociace, možná by se to dalo změnit jako ve Švýcarsku nebo jinde. Ale když ji nemáme, je to i naše chyba jako hráčů a nemůžeme si stěžovat.
Jak tedy u vás doma budou vypadat Vánoce?
Byl to pro mě dost emotivní konec roku, stěhovali jsme se a ještě doděláváme nějaké věci. Dárky jsem nechal hlavně na manželce. Domluvili jsme se, že my si nic nedávat nebudeme. Pro děti to zařídila manželka a babičky, za což jsem rád.
Najde se alespoň chvilka na sváteční pohodu?
Na Štědrý den si dáme večeři, tam si trochu hlídám jídlo. Další den se proběhnu, rozhýbu nohy a 26. prosince už nastoupíme proti Kladnu. Lidi přijdou, my vyhrajeme a osmadvacátého chceme zvládnout také derby ve Varech. To by byl ideální konec roku.