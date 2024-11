Radost, pak zklamání. Plzeňský Lev dál čeká na první trefu

„Možná napíšu do Hradce videotrenérovi i kouči Tomáši Martincovi, že mě pěkně naštvali. Chtěl jsem to mít konečně smáznuté,“ glosoval třiatřicetiletý útočník Lev, bývalý hráč Mountfieldu, po vítězství Škody 2:1 v prodloužení. Pro tým to byla čtvrtá výhra v řadě.

Tušil jste, že by sudí mohli vaši branku odvolat?

Vůbec jsem nepočítal, že by mohla přijít trenérská výzva. Nevěděl jsem, že jsem byl takhle blízko. Byl tam odražený puk a souboj v brankovišti. Jestli měl platit, těžko říci. Musím čekat na další zápas, snad už to proti Třinci za týden vyjde.

Jak snášíte sérii bez gólu?

No, řeším to víc a víc, zápasy s nulou přibývají. Nejsem na to zvyklý. Míra Indrák, který je zraněný, má teď dost času a stal se z něj hokejový analytik a mentální kouč. (smích) Psal mi že dvanáct let po sobě mám v průměru 14 gólů za sezonu a kdo že si takhle stabilně drží výkonnost. Ať makám a dál si za tím jdu. Pohladilo to.

Je to snazší díky tomu, že tým teď šlape a posouváte se vzhůru?

Tlak si na sebe vytvářím hlavně sám. Ale mám v týmu nějakou pozici, snažím se ho vést a abych práskal hokejkou do mantinelu nebo byl v kabině otrávený, to by nebyl pro kluky dobrý vzkaz. Jsem rád, že se nám teď daří, snažím se týmu dávat jiné věci. Makám a doufám, že se brzy přidám i gólově.

Zdá se, že tým po mizerném začátku sezony získává tvář.

Už v létě jsme říkali, že se hodně věcí změnilo. Trenéři, hráči... Teď si to sedá. Naučili jsme se hrát to, co po nás trenéři chtějí. A jsme rádi, že i z hlediště je oproti tomu, co jsme předváděli v říjnu, ten herní rozdíl vidět.

Co říkáte na dvougólového lotyšského obránce Rubinse?

Kristians je pro nás strašně důležitý. Výborný na ledě a kluk se skvělým charakterem. Nebojí se vzít slovo v kabině, má už něco za sebou, odehrál toho dost i na mistrovství světa. Jeho zkušenosti nám pomáhají, je to rozdílový hráč.