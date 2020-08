Hradecký Lev před odvetou: Pojedeme do Třince odčinit to, co jsme předvedli

Play off letního poháru, jenž supluje přípravu týmů na blížící se start extraligy, se hraje na dvě utkání, v nichž se skóre z obou sčítá. A Mountfield v pondělí večer odjel z domácího ledu s potupnou prohrou 1:7.

Pokud tedy chce sérii dotlačit alespoň do prodloužení, musí ve středu v Třinci vyhrát o šest gólů.



„Pojedeme odčinit to, co jsme předvedli doma. Určitě se budeme snažit vyhrát, stát se v hokeji může všechno,“ uvedl útočník Hradce Jakub Lev, jediný střelec Východočechů v nevydařeném pondělním zápase. „Potřebovali bychom, aby nám tam ze začátku padl nějaký gól a poté bychom mohli soupeře potrápit.“

Zhruba takový scénář se zdařil Třinci v pondělním zápase. Už na začátku 2. minuty se přesně trefil Marek Zadina, borec z NHL, jenž do startu zámořské soutěže bude hájit barvy Třince. A záhy Hradec inkasoval podruhé. Právě Lev sice rychle odpověděl, ale byla to jen labutí píseň ve snaze stačit soupeři. V dalším průběhu zápasu totiž góly stříleli už jen Oceláři.

„Nemyslím si, že Třinec byl jasně lepší než my už od začátku. Ale hned z první střely jsme dostali gól, potom nám odskočili, my jsme sice dokázali snížit, ale pak byli lepší. Jim se povedl zápas, nám naopak vůbec nevyšel, to se občas stane,“ popsal Lev nevydařené představení Hradce, které vzalo reálnou šanci na postup. „Dostali jsme doma sedm kusů, musíme se snažit rychle to zapomenout a v Třinci předvést něco jiného,“ připomíná.

Mountfield na Třinec narazil i proto, že po úvodních čtyřech výhrách v základní skupině C, které mu zajistily bleskový postup do play off, následující dvě utkání - s Olomoucí a v Brně - prohrál. První místo ve skupině tak přenechal rivalovi z Pardubic a na něj pak vyšel nejlepší tým skupiny D - Třinec.

Filip Zadina (vpravo) z Třince oslavuje gól v brance Hradce Králové.

„Jde o špičkový mančaft, mají výborné složení týmu. My jsme také chtěli hrát aktivně, takže to lítalo nahoru dolů,“ uvedl hradecký útočník. Připustil, že blížící se konec a nepříjemná výše skóre ve prospěch soupeře závěr zápasu poznamenaly: „Když prohráváte o tolik branek, tak je tam vždycky trošku frustrace. Nešlo nám nic, proto jsme se snažili hrát alespoň tvrdě, být nepříjemní.“



Onen pondělní herní marasmus Lev nepřipisuje jen tomu, že trenéři po porážkách v předchozích dvou zápasech pozměnili sestavu, v níž promíchali složení jednotlivých formací: „Mohlo se to projevit. Ale je to stále jenom příprava a i v sezoně přijdou takovéto chvilky. Někdo se zraní, může se stát cokoliv a hráči poté začnou rotovat. Takže je to dobře, musíme reagovat na danou situaci, teď se nám to nepovedlo, snad to příště bude lepší.“