Hokej mě teď bolí, ulevil si plzeňský útočník Lev po další prohře

„Poslední týdny mě hokej bolí celkově, puky si mě nějak hledají. Dnes jsem rád, že si mě našel takhle, ale jsem smutný a naštvaný z výsledku,“ svěřil se dvaatřicetiletý Lev po porážce 1:2.

Pro předposlední Západočechy byla sedmá z posledních osmi utkání, ve čtyřech z nich padli o gól, jednou v prodloužení.

Jak se tenhle výsledek kouše?

Zase zápas o branku... Svědčí to o jediné věci. Nedáváme góly. Máme odehráno devět zápasů, dali jsme 16 gólů, to není ani dva na utkání. Tam je kámen úrazu. Gólmani nám chytají dobře, problém je vpředu. My si musíme pomoci góly, o tom je hokej. Teď není prostor na hezké akce, musíme to urvat jinak.

Co v ofenzivě chybí?

Do zakončení je třeba se nejdřív dostat a pak ho provést v nějaké kvalitě. To nám vázne. Od červené čáry nemáme kloudnou kombinaci. Snažíme se teď hrát jednoduše, aby nám týmy neodjížděly do brejku, ale o to hůře se dostáváme do šancí. Je to otřepaná fráze, ale potřebujeme špinavé góly, to je cesta, jak se dostat z téhle krize.

Může v tom pomoci i nová posila, švédský útočník Söderlund, který přišel z Mladé Boleslavi?

Tim je kvalitní hráč a zná českou soutěž, což je výhoda, nešel do neznáma. Může nám pomoci, je to kreativní, šikovný hokejista a budeme se ho snažit využít, aby to vyústilo v naši lepší produktivitu.

Nedaří se vám přesilovky, proti Brnu jste nevyužili ani více než minutovou převahu pět na tři.

Druhá přesilovka skončila gólem, tak to má být. A je jedno, jak ten gól padne. Ani ta přesilovka pět na tři nebyla sehraná špatně, dvakrát jsme tam měli před sebou prázdnou branku, ale puk do ní nedostali. Je to o nějaké větší jistotě na holi, kvalitě zakončení. Furt na tom musíme pracovat. Něco už jsem zažil a tohle je jediná cesta, jak z krize ven.

Zkoušíte v téhle době třeba i změnit nějaké své rituály?

Možná kluci, ale já žádné nemám. Takže u mě se toho moc změnit nemůže.

Snažíte se vy zkušení hráči v kabině zvedat náladu?

Jsme tam od toho, abychom šli ostatním příkladem, aby se to v dobrém na ostatní nabalilo. A musíme jít příkladem hlavně na ledě, jen povídat si v kabině nestačí. Trenéři jsou od toho, aby vymysleli taktiku na soupeře, my to musíme plnit.

Další pokus máte v neděli v Mladé Boleslavi.

A zase to bude boj. Stejně jako v Olomouci, s Vítkovicemi, s Brnem... Nečekám, že tam teď vyhrajeme pět nula, to opravdu ne.