Psala se 37. minuta utkaní, Plzeň v olomoucké plechárně po vlažném úvodu převzala iniciativu a vedla 2:1. Pak Lev dostal od domácí defenzivy trestuhodně moc prostoru a přesnou ranou Hanáky potrestal. Plzeň nakonec zvítězila 4:1, a zatímco Západočeši vyhráli podruhé v řadě, Olomouc je po dvou kolech na nule.
„Kdy jsem dal poslední gól? Pamatuju si to přesně. V autobuse jsme měli dost času, takže jsme to s Adriánem Holešinským probírali. Bylo to loni v únoru na Winter Classic proti Karlovým Varům. Holi mi nahrával, takže si to pamatuje asi líp než já. To je hodně dlouhá doba,“ netajil Lev.
Co jste prožíval při téměř rok a půl dlouhé střelecké pauze?
Bylo to trápení, krize, křeč. Upřímně mě to s*alo, nebudu říkat, že ne. Tím, jak to bylo v minulé sezoně delší a delší, jsem se v tom – když se na to dívám zpětně – začal utápět. Tlačil jsem na pilu, měnil jsem různé věci. A tak se to sešlo. Teď jsem si říkal, že musím sezonu odstartovat jinak. Už v Liberci jsem měl velkou šanci, trefil jsem břevno. Jsem rád, že jsem to prolomil. A můžu se herně uklidnit.
Velká úleva?
Tak úleva... Gól je jedna věc, ale kdybychom prohráli 1:4 a já dal gól, tak co z toho? Takhle máme ze dvou zápasů šest bodů, což je slušný vstup do sezony. Jenom vydržet!
Pomohlo vám na prolomení půstu něco konkrétního?
V létě jsem si vyčistil hlavu, připravil jsem se. Absolvoval jsem se celou přípravu. I v přátelácích jsem se cítil dobře, takže jsem věřil, že když budu pokračovat, bude to otázka času, než to přijde. A přišlo to hned v druhém kole, takže teď bude trochu klidu. Na druhou stranu, pořád je to jenom sport, nejde o zdraví...
Hráči Olomouce vám pozici dost ulehčili. Před gólmanem Machovským jste byl úplně sám.
Jasně, to je jedna věc, ale výbornou práci odvedl Ondra Pšenička. Vybojoval puk a nahrál mi tak, že mně doopravdy jenom stačilo zvednout puk nad beton. Takže díky patří hlavně jemu, že vybojoval kotouč a tak mi ho přihrál.
Kvůli zácpám na cestách jste přijeli do Olomouce později, zápas tak musel začít s půlhodinovým zpožděním. Mohlo vás to v první třetině ovlivnit?
Všichni jsme viděli, že první třetina nebyla taková, jakou jsme ji chtěli. Tahali jsme nohy. Ale pak jsme to rozjeli a od druhé třetiny už měl náš výkon parametry a kvalitu. Dali jsme góly, otočili zápas, což bylo klíčové. Třetí třetinu už jsme hráli ze zabezpečené obrany. Jasně, chyby tam byly, ale pořád je to teprve druhé kolo.
A vy jste po něm stoprocentní.
Ale ještě zbývá padesát kol. Jsme nohama na zemi, víme, jak to vypadalo loni. Vyhráli jsme první kolo, ale pak přišla zranění, dostali jsme se do krize. Je to otřepaná fráze, ale slaví se do půlnoci, ráno trénink a v neděli nás čeká zápas s Budějovicemi.
Přesto vás jistě těší, že jste zvládli dva venkovní zápasy.
V minulé sezoně jsme v tabulce venkovních zápasů byli třetí, což nám připomínali i trenéři. Venku jsme hráli lépe než doma, teď je na nás, abychom dobré výkony podávali i na vlastním ledě, kde je možná větší tlak od fanoušků. A venku musíme pokračovat v tom, co jsme začali.
K čemuž vám zatím dopomáhá i skvěle chytající Nick Malík. Souhlasíte?
Jo. Každý úspěšný tým musí mít výborného gólmana. On zase ukázal, že mu to jde. Když se lámou zápasy a soupeř má velkou šanci, on je vyčape, čímž nám dává možnost překlopit zápas na naši stranu.
Váš tým prošel značnou obměnou, odešlo hned deset hráčů. Jak si nová Plzeň zatím sedá?
Asi je ještě hodně brzo na hodnocení. Až za námi bude čtvrtina základní části, můžeme se o tom pobavit. Tohle je malý vzorek. Může vám to sednout, jindy vás zase může ovlivnit třeba nějaká nemoc... Na hodnocení je asi brzy.
V Olomouci jste hráli poslední kolo minulé sezony, vyhráli jste 5:2 a kohouti šli do baráže. Větší změnu v herním pojetí neukázali ani v pátek, že?
Na to já se nekoukám. Soustředím se jenom na nás. Při přestávkách si říkáme, co děláme špatně my. Hodnotíme naše střídání a to, co zlepšit. Jasně, kdyby nás soupeř přehrával, hledíme i na něho. Ale když nám funguje to, co chceme, nemáme důvod se zaobírat soupeřem.
Zpoždění? Vyjeli jsem včas, dušoval se plzeňský kouč
Komplikace už před Prahou, další před Brnem. Plzeňští hokejisté nabrali při cestě do Olomouce takové zpoždění, že museli žádat o posunutí začátku. Jak situaci viděl plzeňský asistent Jiří Veber?
„V první řadě musíme poděkovat Olomouci, že nám umožnila o půl hodiny posunout start. Měli jsme problémy s cestováním. Vyjeli jsme dřív, ale už to stálo u Ořechu v Praze, pak to stálo na dálnici u Velkých Popovic. A pak u Brna. Když jsme ve středu jeli do Liberce, tam jsme zase dojeli tři hodiny před zápasem! Budeme to muset nějak vyřešit. Asi by bylo lepší jezdit den dopředu, ale to zase stojí nějaké finance. A to záleží na majitelích, jestli by do toho chtěli investovat.“
„Asi to mohlo mít vliv na první třetinu, kterou jsme měli vlažnější. Ale nebudeme se na to vymlouvat. Soupeř byl lepší a živější. Domácí měli šance, my jsme spali. V druhé třetině jsme obraz hry zlepšili, měli jsme určitě lepší pohyb.“