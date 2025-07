Pokud pětadvacetiletý útočník nepodepíše novou smlouvu v NHL, stráví další sezonu na východě Čech, kde mu nabídli nejlepší podmínky.

Lauko se v posledních dvou letech naplno usadil v hlavních týmech NHL, kariéru u Boston Bruins proložil krátkou štací u Minnesota Wild. Ve 139 zápasech nastřádal 28 bodů, zabydlel se zejména ve třetích a čtvrtých útocích jako silový a rychlý útočník.

V květnu na mistrovství světa, kde debutoval v národním dresu, si získal fanoušky ochotou pouštět se do šarvátek a provokování soupeřů. Na rozdíl od NHL se ale do bitky kvůli přísnějším trestům nepustil. Server HockeyFights mu během sedmi let v zámoří napočítal pranic dvaadvacet.

Hokejové Pardubice prožívají i letos živé přestupové období. Mezi nejzajímavější příchody se zařadili útočník Vladimír Sobotka ze Sparty, obránce Daniel Gazda z Finska, bek Jan Košťálek z Vítkovic a především Filip Pešán a Karel Mlejnek coby noví trenéři.

Odešli naopak útočníci Lukáš Radil (k rivalům z Hradce), Matej Paulovič (Nitra) a Nick Jones (Karlovy Vary) a obránci David Musil (zpět do Třince), Michal Houdek (Kladno) a Ondřej Vála (České Budějovice).