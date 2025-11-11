Tipsport extraliga 2025/26

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Autor: ,
  14:24
Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května 2028. Východočeši o tom informovali na klubovém webu.
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci. | foto: HC Dynamo Pardubice

Jakub Lauko slaví s Michalem Kempným gól do švédské brány.
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.
Jakub Lauko na děkovačce s fanoušky po vítězství nad Olomoucí.
Jakub Lauko se po přesunu z Ameriky poprvé uvedl v pardubickém dresu.
12 fotografií

„Jsme moc rádi, že jsme se s Kubou domluvili na jeho dalším působení v Pardubicích. Je to velmi pracovitý a důrazný útočník, věřím, že jeho výkonnost půjde dál nahoru,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Pětadvacetiletý útočník působil v zámoří od roku 2018, až na krátké intermezzo v Karlových Varech během sezony 2020/21. V létě mu ale skončila smlouva v Bostonu, v NHL nový kontrakt nepodepsal a vrátil se do Česka.

V aktuální sezoně Lauko odehrál v extralize 19 zápasů, vstřelil čtyři branky a přidal šest asistencí. V minulém týdnu se představil v dresu reprezentace na Finských hrách a patří i mezi kandidáty na start na únorových olympijských hrách v Miláně.

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Lauko je v krátké době druhým hráčem základního kádru, který v Pardubicích podepsal novou smlouvu. Minulý týden prodloužil angažmá na východě Čech kapitán reprezentace Roman Červenka. V neděli klub navíc angažoval kanadského brankáře Malcolma Subbana, který má za sebou 87 zápasů v NHL.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 21 9 0 4 8 52:54 31
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...

10. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:23

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.