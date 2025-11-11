„Jsme moc rádi, že jsme se s Kubou domluvili na jeho dalším působení v Pardubicích. Je to velmi pracovitý a důrazný útočník, věřím, že jeho výkonnost půjde dál nahoru,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.
|
Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL
Pětadvacetiletý útočník působil v zámoří od roku 2018, až na krátké intermezzo v Karlových Varech během sezony 2020/21. V létě mu ale skončila smlouva v Bostonu, v NHL nový kontrakt nepodepsal a vrátil se do Česka.
V aktuální sezoně Lauko odehrál v extralize 19 zápasů, vstřelil čtyři branky a přidal šest asistencí. V minulém týdnu se představil v dresu reprezentace na Finských hrách a patří i mezi kandidáty na start na únorových olympijských hrách v Miláně.
|
Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora
Lauko je v krátké době druhým hráčem základního kádru, který v Pardubicích podepsal novou smlouvu. Minulý týden prodloužil angažmá na východě Čech kapitán reprezentace Roman Červenka. V neděli klub navíc angažoval kanadského brankáře Malcolma Subbana, který má za sebou 87 zápasů v NHL.