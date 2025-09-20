Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

I když měli převahu a snaživého protivníka více než dvojnásobně přestříleli, na třetí tříbodový zisk v novém ročníku se svěřenci kouče Pešána celkem nadřeli.
Po čtyřiceti minutách svítil na kostce nad ledem nerozhodný stav 1:1, teprve sedmasedmdesát vteřin po startu třetího dějství obstaral rozdílovou branku Jiří Smejkal.
Pak to přišlo. Třetí gól. Potřebný, uklidňující. A především výstavní.
Podívejte se na trefu Jakuba Lauka:
„V Americe takových gólů padá celkem dost, i když brankáři bývají víc nalepení na tyčce. Tady jsem viděl, že Machy (Matěj Machovský) je trochu pokrčený, tak mě napadlo to zkusit. Konečně mi to vyšlo,“ popisoval Lauko novinářům.
Po Smejkalově přiklepnutí si srovnal puk na hokejce. Pomohlo mu, že k němu ani jeden z olomouckých beků zrovna nespěchal, měl čas se zorientovat a srovnat si myšlenky.
Kotouč si rychle nabral na čepel a zasunul ho pod horní tyč. Reakce hostujícího gólmana, který se proti němu snažil vystrčit vyrážečku, přišla o chvilku později.
Jedna z letních pardubických posil si parádní moment užila. Naplno si vychutnávala ovace z tribun a údiv na tvářích spoluhráčů. Aby ne, když se jí povedl takový kousek!
Lauko po zápase přiznal, že má populární fintu nadrilovanou z tréninku. Hodně často ji zkoušel v dětství, vydrželo mu to doteď. Občas se o ni pokoušel i v zámoří během zápasů.
„V minulé sezoně mi puk spadl z hokejky, předtím mi to chytil Fleury, dvakrát mi to čapli brankáři na farmě. Jde o to mít správný prostor. Když už to máte v ruce, zvednout puk je jednoduché,“ vysvětloval.
Na druhý soutěžní zásah po návratu do extraligy jen tak nezapomene. V úvodních pěti kolech si připsal i čtyři asistence, drží se v elitní desítce tabulky produktivity. Z parťáků si zatím vede lépe jen Lukáš Sedlák (2+5).
Tentokrát dostal Lauko k ruce nového centra, uzdraveného Vladimíra Sobotku. „Hrát s ním je lehké. Zkušený a šikovný hokejista s velmi dobrým výběrem místa, umí nahrát, umí vystřelit,“ pochvaloval si spolupráci.
Spokojený mohl být i s výsledkem. Pardubice potřebovaly odčinit úterní nepovedené představení v Českých Budějovicích (1:4). A povedlo se.
„Hodili jsme to za hlavu, nechceme, aby se to opakovalo. S Olomoucí jsme chtěli dobře začít, docela se to povedlo, jen jsme nedali góly. Zatím to od nás není ideální, ale je začátek sezony. Chce to vychytat chyby a postupně se zlepšovat,“ hlásil Lauko.
V neděli zabojují úřadující finalisté o první venkovní vítězství v sezoně, čeká je výjezd do Plzně.