Tipsport extraliga 2025/26

Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Autor:
  11:03
Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan. Už na startu sezony se postaral o jeden z jejích památných momentů. V pátém kole, v domácím utkání proti Olomouci, kterou Pardubice přetlačily 3:1.
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci. | foto: HC Dynamo Pardubice

Jakub Lauko na děkovačce s fanoušky po vítězství nad Olomoucí.
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.
V utkání proti Olomouci zasahuje pardubický brankář Roman Will.
Pardubický Jan Mandát zkouší překonat Matěje Machovského v brance Olomouce.
36 fotografií

I když měli převahu a snaživého protivníka více než dvojnásobně přestříleli, na třetí tříbodový zisk v novém ročníku se svěřenci kouče Pešána celkem nadřeli.

Po čtyřiceti minutách svítil na kostce nad ledem nerozhodný stav 1:1, teprve sedmasedmdesát vteřin po startu třetího dějství obstaral rozdílovou branku Jiří Smejkal.

Pak to přišlo. Třetí gól. Potřebný, uklidňující. A především výstavní.

Podívejte se na trefu Jakuba Lauka:

„V Americe takových gólů padá celkem dost, i když brankáři bývají víc nalepení na tyčce. Tady jsem viděl, že Machy (Matěj Machovský) je trochu pokrčený, tak mě napadlo to zkusit. Konečně mi to vyšlo,“ popisoval Lauko novinářům.

Po Smejkalově přiklepnutí si srovnal puk na hokejce. Pomohlo mu, že k němu ani jeden z olomouckých beků zrovna nespěchal, měl čas se zorientovat a srovnat si myšlenky.

Kotouč si rychle nabral na čepel a zasunul ho pod horní tyč. Reakce hostujícího gólmana, který se proti němu snažil vystrčit vyrážečku, přišla o chvilku později.

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Jedna z letních pardubických posil si parádní moment užila. Naplno si vychutnávala ovace z tribun a údiv na tvářích spoluhráčů. Aby ne, když se jí povedl takový kousek!

Lauko po zápase přiznal, že má populární fintu nadrilovanou z tréninku. Hodně často ji zkoušel v dětství, vydrželo mu to doteď. Občas se o ni pokoušel i v zámoří během zápasů.

Jakub Lauko na děkovačce s fanoušky po vítězství nad Olomoucí.

„V minulé sezoně mi puk spadl z hokejky, předtím mi to chytil Fleury, dvakrát mi to čapli brankáři na farmě. Jde o to mít správný prostor. Když už to máte v ruce, zvednout puk je jednoduché,“ vysvětloval.

Na druhý soutěžní zásah po návratu do extraligy jen tak nezapomene. V úvodních pěti kolech si připsal i čtyři asistence, drží se v elitní desítce tabulky produktivity. Z parťáků si zatím vede lépe jen Lukáš Sedlák (2+5).

Tentokrát dostal Lauko k ruce nového centra, uzdraveného Vladimíra Sobotku. „Hrát s ním je lehké. Zkušený a šikovný hokejista s velmi dobrým výběrem místa, umí nahrát, umí vystřelit,“ pochvaloval si spolupráci.

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Spokojený mohl být i s výsledkem. Pardubice potřebovaly odčinit úterní nepovedené představení v Českých Budějovicích (1:4). A povedlo se.

„Hodili jsme to za hlavu, nechceme, aby se to opakovalo. S Olomoucí jsme chtěli dobře začít, docela se to povedlo, jen jsme nedali góly. Zatím to od nás není ideální, ale je začátek sezony. Chce to vychytat chyby a postupně se zlepšovat,“ hlásil Lauko.

V neděli zabojují úřadující finalisté o první venkovní vítězství v sezoně, čeká je výjezd do Plzně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

6. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 4 0 0 1 18:9 12
2. HC Kometa BrnoKometa 5 4 0 0 1 18:10 12
3. HC Dynamo PardubicePardubice 5 3 0 0 2 17:11 9
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 0 0 2 14:9 9
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 15:13 9
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 0 0 2 10:11 9
7. HC Oceláři TřinecTřinec 5 2 1 0 2 17:12 8
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 1 0 2 15:13 8
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 2 0 2 1 12:12 8
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 2 0 0 3 14:17 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 5 1 0 1 3 7:13 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 1 0 4 11:21 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan....

20. září 2025  11:03

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a...

20. září 2025  10:27

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény proto v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání,...

20. září 2025  9:30

V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Po letní přestávce se probouzí k životu nejlepší hokejová liga světa NHL. Přípravné kempy jsou již v běhu a od soboty jsou na programu také první přípravné duely. Během 15 dní se odehraje celkově 104...

20. září 2025  9:13

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi. „Pověstné štěstíčko jsme neměli. Ale...

19. září 2025  21:28

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:58

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.