Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Pětadvacetiletý Lauko podle komise nafilmoval pád po souboji s Nino Tomovem v závěru druhé třetiny zápasu na ledě Sparty. Rozhodčí Josef Barek a Jan Hribik jej ze stejného důvodu v utkání vyloučili.
„Hráč zneužil postrčení protihráče do oblasti zad, cíleně ustal v pohybu na bruslích a teatrálním pádem se snažil u rozhodčích vyvolat dojem nedovoleného zákroku,“ uvedla komise v odůvodnění dodatečného Laukova trestu.
Lauko ale s rozhodnutím a následnou pokutou ve výši 10 procent měsíčního platu nesouhlasil.
Disciplinárce nejprve poslal písemné stanovisko a poté vše vysvětloval i v online videokonferenci s tím, že jeho koordinaci ovlivnilo zranění levé nohy, které utrpěl v předchozím průběhu druhé třetiny. Nakonec kvůli tomu zápas nedohrál.
„S ohledem na skutečnosti, které vyšly v řízení nově najevo, jsme jako komise nabyli přesvědčení, že pád hráče byl důsledkem zranění, které hráč utrpěl v předchozím průběhu utkání, a rozhodli, že k disciplinárnímu přestupku tedy nedošlo,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík.