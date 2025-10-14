Tipsport extraliga 2025/26

Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Autor: ,
  10:21
Disciplinární komise hokejové extraligy zrušila trest pro pardubického útočníka Jakuba Lauka, který dostal po pátečním zápase 13. kola pokutu za simulování. Účastník letošního mistrovství světa podal proti původnímu rozhodnutí komise takzvaný odpor. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci. | foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...
Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.
Jakub Lauko na děkovačce s fanoušky po vítězství nad Olomoucí.
Jakub Lauko se po přesunu z Ameriky poprvé uvedl v pardubickém dresu.
22 fotografií

Pětadvacetiletý Lauko podle komise nafilmoval pád po souboji s Nino Tomovem v závěru druhé třetiny zápasu na ledě Sparty. Rozhodčí Josef Barek a Jan Hribik jej ze stejného důvodu v utkání vyloučili.

„Hráč zneužil postrčení protihráče do oblasti zad, cíleně ustal v pohybu na bruslích a teatrálním pádem se snažil u rozhodčích vyvolat dojem nedovoleného zákroku,“ uvedla komise v odůvodnění dodatečného Laukova trestu.

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Lauko ale s rozhodnutím a následnou pokutou ve výši 10 procent měsíčního platu nesouhlasil.

Disciplinárce nejprve poslal písemné stanovisko a poté vše vysvětloval i v online videokonferenci s tím, že jeho koordinaci ovlivnilo zranění levé nohy, které utrpěl v předchozím průběhu druhé třetiny. Nakonec kvůli tomu zápas nedohrál.

„S ohledem na skutečnosti, které vyšly v řízení nově najevo, jsme jako komise nabyli přesvědčení, že pád hráče byl důsledkem zranění, které hráč utrpěl v předchozím průběhu utkání, a rozhodli, že k disciplinárnímu přestupku tedy nedošlo,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
Zobrazit více
Sbalit

