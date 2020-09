Zranění s Rusy, smrt kamaráda. A NHL? Snad už to bude jen lepší, věří Lauko

„Snad už to teď bude jen lepší,“ poví Lauko. Nezapomeňte ani na koronavirus, který převrátil celý svět. I proto se teď dvacetiletý útočník neuchází o místo v kabině vedle Pastrňáka s Krejčím, ale vrací se do extraligy, která startuje už ve čtvrtek. „Bude jiná díky tomu, že sem přišla spousta kluků z Ameriky,“ tuší Lauko. „Máme trošku jiné návyky a na hře to bude nejspíš vidět.“