Tipsport extraliga 2025/26

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Robert Rampa
  8:53
S jedním bodem ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního útoku k Lukáši Sedlákovi a Romanu Červenkovi. Šestadvacetiletý bouřlivák předtím naskakoval ve čtvrté, maximálně třetí brázdě.
foto: ČTK

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.
Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.
Pardubický Tomáš Vondráček (vlevo) a Martin Marinčin z Třince
Limitovalo ho zranění, a jak sami pardubičtí fanoušci propálili na sociálních sítích, pořád by měl mít pochroumané koleno. V lednu odehrál jediné utkání, v únoru žádné, v březnu dvě...

Naplno do sestavy naskočil až v semifinále proti Spartě, ale se zredukovanou pozicí a zdravotním stavem, v jakém byl, jako by trochu tápal, jaký hokej vlastně hrát.

V NHL od něj chtěli otravnou, fyzickou hru. Napadání, dorážení, šarvátky, bitky, provokace.

Jenže když přijdete do české extraligy a máte nálepku „hráče z NHL“, tak víte, že s nadstandardní výplatou se čekají velké věci.

Že budete vidět v každém zápase a bude se o vás mluvit a psát.

„Jednoduchá změna to není,“ uzná Laukův otec Roman pro iDNES.cz. „Ale on s tím problém nemá, není to hloupý hokejista. V Bostonu se musel přeškolit na to, co Bruins potřebovali, jinak by NHL nikdy nehrál, teď si akorát musel vzpomenout, co dělal a uměl v mládeži. On je spíš problém zvyknout si, že máte na ledě najednou místo devíti minut šestnáct.“

Na číslech ze základní části žádné starosti vidět nejsou, ve 34 zápasech vstřelil deset gólů a na dvanáct přihrál.

Až v play off přišla odmlka.

Hromadná potyčka mezi třineckými a pardubickými hokejisty v závěru druhého finále.

Vidět byl hlavně v potyčkách. Lauko nevynechá jedinou příležitost objevit se uprostřed rozhádané party hokejistů, chytnout soupeře za helmu, strčit ho, něco mu i říct. Asi nejvíc se řešil televizní záběr, na němž stojí na střídačce s parťákem Milošem Kelemenem a spolu se vysmívají zkrvavenému dvacetiletému třineckému útočníkovi Petru Sikorovi při odchodu do kabin.

To je Lauko. Jak není ve vašem týmu, dá vám sto důvodů ho nemít rád.

Fanoušci české reprezentace si ale musí vzpomenout na loňský šampionát v Dánsku, kde pro tým dýchal. Hrál i poté, co si během zápasu vyhodil dolní čelist. Tam ho obdivovali.

„Má to v sobě. Nikdy se šarvátce nevyhne. Ale vidím na něm, že má trochu obavy, kam až může zajít, jaké následky by ho čekaly. V Americe měl jasná pravidla. Dostal pět minut a hrál dál. V Česku protihráči nejsou zvyklí, že je někdo vyzývá,“ vykládá Lauko starší.

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Co tím myslí?

„Jde o to, aby v extralize hrály typy, které přijmou výzvu. Ne, že se nakonec budou bát shodit rukavice. A bude to vypadat tak, že Lauko vyvolává problémy. A pak od disciplinárky dostane vyšší trest,“ vysvětluje. „Máte Rašku ve Spartě, ten se vyhecovat dokáže a trest pak bude spravedlivý pro oba. Ale moc dalších není, což je škoda, protože až si na to tady lidi zvyknou, hokej bude vypadat zase jinak. Je fakt škoda, že bitky chybějí, protože lidi je mají rádi. Bylo by to zajímavější.“

Neděle ale ukázala i to, že Lauko dokáže fungovat v elitním útoku Pardubic. Byl to on, kdo pro Sedláka minutu před koncem vybojoval puk při vítězném gólu.

Sázka na 26letého dříče se vyplatila, Lauko na ledě strávil 16 minut.

„Musíte s tím časem umět pracovat. Když hrajete devět minut, můžete víc napadat, máte víc energie, ale při šestnácti minutách tohle nejde vydržet celou dobu. On se dokáže přizpůsobit, a pokud svým hokejem stabilním lídrům vyhovuje, budou s ním pracovat,“ věří Roman Lauko.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Ostatně Červenka se Sedlákem byli jedním z důvodů, proč jeho syn loni v létě řekl ano právě Pardubicím.

„Ano, rozhodovala znalost trenérů a hráčů v týmu. I ten zájem od spoluhráčů, kteří mu psali, ať jde právě k nim,“ dodává Lauko starší.

Už v úterý v Třinci, kde se hraje od 17 hodin šesté utkání finálové série, může Jakub Lauko se všemi spoluhráči slavit vytoužený titul. Po konci v NHL by to byla sladká odměna.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

28. dubna 2026  8:53

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...

Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce...

28. dubna 2026  6:57,  aktualizováno  7:57

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

28. dubna 2026  7:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04,  aktualizováno  27. 4. 21:19

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté...

27. dubna 2026  12:37

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

