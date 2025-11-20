Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

„Jsem opravdu moc rád, že ve Spartě zůstávám. Celou kariéru se držím toho, že kluby příliš nestřídám - cítím zodpovědnost za výsledky i spokojenost fanoušků. O konci kariéry zatím neuvažuji, zdraví drží. Budu se snažit udržovat si výkonnost a Spartě splatit její důvěru,“ uvedl Kovář na webu pražského celku.
V této sezoně odchytal za Spartu 12 utkání a pomohl k sedmi výhrám. Má průměr 2,09 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,65 procenta a jednou udržel čisté konto. V extralize má na kontě bývalý hráč Českých Budějovic celkem 303 utkání, v nichž si drží průměr 2,29 gólu, úspěšnost 92,08 procenta a vychytal 25 nul.
Účastník čtyř mistrovství světa a olympijských her v Soči 2014 přišel do Sparty v roce 2022 z Curychu. Má za sebou také devět sezon v KHL v barvách Jekatěrinburgu.
„Stále patří mezi top gólmany extraligy. Má obrovskou chuť vyhrát každý zápas. Máme v něj důvěru a věříme, že nám bude dál pomáhat. Skvěle navíc funguje v tandemu s Pepou Kořenářem. Oba si navzájem pomáhají a společně dodávají týmu jistotu,“ konstatoval sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.