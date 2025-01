Zajistil výhru, Kovář se ale rozpovídal o kyberšikaně: Někdy je z toho až smutno

Není náhoda, že Kovářově výstroji se dostalo nového vzezření. Stalo se tak v rámci 16. ročníku akce Sparta vzdává hold, kterou klub tentokrát ve spolupráci s policií věnoval boji proti kyberšikaně.

Jakube, je to pro vás zpestření chytat v něčem jiném?

Je to jedinkrát za rok, kdy se můžeme cítit jako gólmani v NHL, protože ti si každých čtrnáct dní mohou vzít novou výzbroj. A v nové se chytá dobře! Chtělo by to nějakého sponzora, který by nám s Pepou (Kořenářem) každých čtrnáct dní kupoval novou z Kanady. Zaprvé by nám to ještě víc slušelo a ještě bychom se líp cítili. Třeba se někdo najde.

Sparťanský gólman Jakub Kovář oslavuje výhru s fanoušky.

Evidentně vám to svědčí. S Olomoucí a Budějovicemi jste také vychytal výhry, ale hodně jste inkasoval. Těší vás, že jste to teď stáhl?

Samozřejmě, protože příjemné to není.

Ještě v 56. minutě jste vedli 2:1. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Jasno bylo až od branky na 4:1, jinak se hrálo o jeden gól. V tomhle utkání se to mohlo přelomit na kteroukoli stranu. Jsme moc rádi, že je to na tu naši.

Vítkovice ani nepůsobily jako tým, který by byl ve výsledkové krizi, až dvanáctý v tabulce.

Já je vůbec nechci hodnotit, pro nás to byl těžký soupeř, vytvořil si spoustu šancí a jsme rádi, že jsme to v obraně přežili s jedním gólem. Dali jsme jich nakonec pět, což rozhodlo.

Utkání zjevně rozhodly speciální týmy. V první třetině jste ustáli i čtyřminutové oslabení, byly to nejtěžší chvilky?

Později, třeba ve třetí části, taky měli přesilovky, v zápase je těžké vybírat jeden moment, jakákoli situace mohla vést k vyrovnaní. Bylo potřeba držet se soustředěný celou dobu.

Atmosféra v pražské O2 areně při šestnáctém ročníku akce Sparta vzdává hold, tentokrát věnované boji proti kyberšikaně

Hodně koukáte na kostku, platilo to i po inkasované brance. Proč?

Jsou situace, které nevím, jak nazvat. Teď jsem dostal gól střelou, která letěla do lapačky, ale od našeho beka se odrazila do brány. Samozřejmě mě zajímá, jak se puk do branky dostal, protože jsem si pro něj šel a věděl jsem, že ho budu mít. Ale najednou skončil v brance. Takže jsem chtěl vědět, jak k tomu došlo.

Mluvil jste o nových výstrojích. Teď jste ji měl v rámci sparťanského boje proti kyberšikaně. Jakou vy máte s agresí na internetu zkušenost?

Velikou. Ještě my chlapi jsme zvyklí to od přírody držet v sobě. Ale ono to v člověku zůstává. Jedna věc je, když někdo hodnotí tvůj výkon a druhá jsou osobní věci. To jsou ty zlověstné vzkazy a přání. Je neuvěřitelné, jak zlí dovedou lidé za profilem kolikrát být. Nehledě na to, že se to kolikrát týká členů rodiny a dětí. Když vám přijde zpráva, ve které vám přejou, aby vaše děti byly nemocné, je vám z toho až smutno, co se tady na zemi a ve světě děje. Jsme strašně hrdí a máme se rádi, když nároďák vyhraje zlato, ale zároveň stačí strašně málo k tomu, abychom jiným přáli to nejhorší.

Jak k takovému tématu přistupujete?

Je to určitě k zamyšlení a k moderní době patří. Chci Spartě poděkovat, že ho otevřela. I kdybychom na opačnou stranu převrátili jednoho nebo dva lidi, tak mělo cenu to udělat. Třeba se někteří chytnou za čumák, podívají se do zrcadla a řeknou si, že by stálo za to tohohle nechat.