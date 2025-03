Vytváříme auru, že je extraliga zákeřná a plná prasáren. Jsem v šoku, říká expert

Měl jste jasno hned, že byste čtvrteční gól Hradce neuznal, že?

Přesně tak. Chápu podstatu pravidla pro chvíle, kde se rozhodčí upískne. Kdyby puk ležel za Furchem a hráč začal střelu v momentě písknutí, pravidlo o uznání gólu by dávalo smysl. Dřív jasně platilo, že po odpískání je zkrátka konec akce. Teď existuje tolerance, která ale není přesně určená, což rozhodčím ztěžuje práci. Můžou rozhodnout, jak chtějí, ale vždycky to bude na jednu stranu špatně.

Jenže jak určit, kde by měla být časová tolerance?

Ani nevím, na kolik je reálně měřitelná. Zásadní pro mě tady je, že David Šťastný začne střílet až po písknutí. Kdyby byl závar před brankou, zdálo se, že gólman má puk pod kontrolou, a najednou se zjevil za ním, tak ok. Ale tady to přišlo pozdě.