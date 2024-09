Musíme zpátky k základům, uvědomuje si brněnský útočník Konečný

I v nedělním šestém kole proti Plzni vyrukoval Konečný až ve čtvrté řadě s Říčkou a Kosem. A znovu často koukali na minimální střelecké zapojení vytíženějších kolegů. Kometa popáté z šesti duelů nedokázala vstřelit více než jednu branku a padla po prohře 1:3 na předposlední místo.

Právě jen Konečný a bek Jan Ščotka měli před nedělním utkáním víc než jeden kanadský bod. V kontextu vytížení hráčů je tak Konečný, který je také jediným mužem Komety s pozitivní bilancí vstřelených a obdržených branek při účasti na ledě, stále produktivnější než zamýšlení bodoví lídři Flek nebo Cingel. Přesto hraje stále jen zhruba dvanáct minut za zápas.

Osobní forma je u něj patrná v pohybu i sebevědomí, jeho počínání v útoku s Kollárem a Jedličkou, respektive s Marcinkem a Kosem se však zatím v posílení jeho role nepřetavilo. Po zapojení do přesilovky přitom po přestupu prahl.

„V minulé sezoně na Spartě jsem nedostal na přesilovce ani jednu příležitost... Mrzelo mě to, protože jsem věřil, že kdybych šanci dostal, tak bych ji využil,“ hlásil v rozhovoru pro iDNES.cz před dvěma měsíci. V pěti zápasech však z přesilovek odehrál osm vteřin.

Škatulky obranáře se zbavuje těžko

Na oslabení pak Konečný chodí, není ale tak častou volbou, jako byl při minulém angažmá ve Spartě. Škatulka defenzivního útočníka však na něj dopadá i v jeho rodišti.

„Rád bych se z ní dostal, ale zatím se to nedaří. Na druhou stranu má u mě hlavní roli tým a já dělám svou práci pro něj. Jakou roli dostanu, takovou se pokusím naplnit. Rád bych se propracoval, ale momentálně se musíme soustředit na celek. Nedáváme góly, nikdo. Na tom budeme muset nyní zapracovat,“ otočil hned pozornost na Kometu.

Ač ho zřejmě situace trápí, kouči na dveře s nabídkou služeb neklepe. „Nehlásím se, že bych chtěl být na přesilovce. S trenérem Horáčkem jsme se ale už jednou bavili o speciálních formacích a bylo mi řečeno, že moje role zatím tkví v oslabení. Já bych tuto roli rád vzal a využil, protože když mě tam trenér v přípravě postavil, byl z toho myslím i bod. Zvládnu tuto důvěru využít. Rozhodnutí je však na trenérech a na mně je jen to, abych tu příležitost dostal co nejdříve,“ dodal Konečný.

Právě kouč Horáček pak na tiskové konferenci přemítal, zda není Konečného čas. „Kony je velice šikovný útočník a my se o jeho využití budeme dále bavit,“ pokýval na dotaz novinářů, že takovou variantu minimálně zvažoval.

Brňané se s formou v úvodu sezony zrovna dvakrát nepotkali, složení útoků se dlouho podřizovalo absenci Hynka Zohorny a Tomáše Rachůnka, jenže ani s nimi se stavidla gólů nepohnula. V nedělním duelu s Plzní to bylo ostatně zase znát. V počtu pokusů problém není, Kometu dosud přestřílelo pouze Kladno. Proměňování šancí je ale na bodu mrazu. Razítkem tomu byl Flek v poslední minutě při jednobrankovém manku, když po fantastické přihrávce křížem na pravý kruh napálil jen vyrážečku plzeňského brankáře.

Pád na předposlední místo se jistě dá označit jako neúspěch, tým nicméně podle Horáčka nepanikaří.

„Nemáme krizi, jen zkrátka dáváme málo gólů. Spíš je to ten urputný začátek soutěže, v koncovce se nadřeme na branku, a proto zápasy dopadají takto. Musíme si dostat pod kůži jakousi lehkost zakončení,“ komentoval asistent hlavního trenéra Kamila Pokorného týmový projev.

Konečný čeká, že se nyní tým pokusí vrátit k základům. „Neřekl bych, že by to na nás leželo, ale přirozeně se o tom s ostatními bavíme, že to není ideální a musíme začít od tréninků. Protože co zvládnete udělat v zápasech, se odvíjí právě od tréninku. Obecně když něco nejde, jde se opravdu od začátku. Řekneme si, jak to má vypadat, nechce se, aby někdo dělal něco navíc, snažíte se vše jen dokonale splnit od základu,“ nabídl svůj recept.

Ten musí Kometa aplikovat už do úterka, kdy ji v 18 hodin čekají Pardubice.