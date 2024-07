Tramvaj? Pro mě sprosté slovo, hlásí hrdý brněnský patriot Konečný

Za pražskou kapitolou své kariéry se letos rozhodl zavřít dveře a po třech sezonách v dresu extraligové Sparty se vrátit domů do Brna. Včera tam s Kometou, za kterou naposled hrával v mládeži, nastoupil jako jedna z posil do letní přípravy.

Osmadvacet roků poté, co Kometě jeho otec Michal Konečný pomohl k postupu do extraligy, se za ni bude v nejvyšší soutěži bít i on.

Těšíte se?

Hrozně moc. Vždycky jsem měl Brno na prvním místě, mám tu rodinu, kamarády, zázemí, všechno. Teď už vlastně nemusím říkat, že se na to těším, už se trénuje a už to všechno prožívám.

Mluvíte podobně jako fotbalista Ladislav Krejčí svého času ve Spartě. Také se nikdy netajil tím, že Brno staví nad Prahu. Potkávali jste se jako sparťané?

Přemýšlel jsem, že bychom se mohli sejít, ale nikdy k tomu nedošlo, takže se ani neznáme. S tím, že to máme nastavené stejně, souhlasím. Netajil jsem se tím, že na Brno nedám dopustit, a kluci v kabině Sparty věděli, že bych ho nevyměnil.

Zajímavost Kometě dal tři góly, ani jeden neslavil Proti žádnému jinému celku v extralize se Jakubovi Konečnému nedařilo tak jako proti Kometě. Během svého pražského angažmá jí dal tři góly, k nimž přidal jednu asistenci. Všechny kanadské body v utkáních s mateřským klubem nasbíral v sezoně 2022/23. „Ani jeden z těch gólů jsem neslavil, i když jsem z nich měl obrovskou radost,“ přiznal hokejista. Dohromady má v extralize na kontě 14 branek a 16 přihrávek.

Uvažoval jste před návratem do Komety o tom, že budete mít na dresu jmenovku hráče, který byl v Brně známým pojmem, a jak se vám s tímto „terčem“ na zádech bude hrát?

Tyhle věci si k tělu nepřipouštím. Vrátil jsem se do Brna, do Jundrova, kde jsem doma, chodím tam na hřiště a známí se zajímají: co Kometa, co nového? Pociťuju, že pod nějakým drobnohledem asi budu. Spousta známých mi řeklo, že si kvůli mně obnoví permanentku, což mě moc těší. Kdybych měl hloubat nad tím, že za Kometu hrával taťka a že musím podávat výkony, abych na něho navazoval, tak na sebe budu vytvářet tlak. Jsem za návrat rád, pohodu mám nadstandardní, zahraju si v Jundrově tenis, zakopu si s kamarády, v srpnu půjdu v kroji na hody. Díky tomu, že jsem doma, je víc času na nácvik, chystám se na hodech tancovat. Nemám si nač stěžovat.

Bylo pro vás důležité dostat na dres číslo 89, s nímž hrával otec?

Alfou a omegou všeho bych to nenazval. Kdyby to šlo, vzal bych si devítku, tu má ale Kuba Flek. Ta devětaosmdesátka se mi líbí také, a navrch ji měl taťka, můj vzor, k němuž vzhlížím.

V době, kdy jste do dospělého hokeje dorůstal, vás i trénoval, že?

Jenom v několika málo zápasech, když trénoval Žďár nad Sázavou. Za ten jsem jinak hrál jen v mládeži, druhou ligu pod tátou ne. Bavili jsme se o tom, a oba víme, že by pro tým nebylo dobré, aby otec koučoval syna. Nikdy mě ani individuálně netrénoval, to nechával na mé práci v oddílech. Jenom když viděl, že nehraju tak, jak umím, se ozval a dal mi to sežrat.

Chodíte spolu v Jundrově na tenis?

Taťka ho hrát přestal, nedávno měl operaci zad. Pořídil si nové kolo, začal jezdit na něm, to je teď jeho sport. Na tenis se chodí jen dívat.

Prý se za vámi každý rok v létě zastaví jeho bývalý spoluhráč Leo Gudas i se synem Radkem, bourákem z NHL. Přijeli i letos?

Během brněnského turnaje před mistrovstvím světa jsme spolu byli jeden den večer ve městě a druhý den přijeli za námi na oběd. Možná dorazí i příští rok na náš jundrovský sedmiboj, který jsme letos oživili.

O co jde?

Pořádal ho kdysi táta, když byl mladší. Je to soutěž dvojic, letos jsem ji obnovil já s mým nejlepším kamarádem. Hraje se tenis, volejbal, penalty fotbal, penalty házená, hody na koš, basketbal a ping-pong. Letos jsem s kamarádem skončil druhý, příští rok to snad vyhrajeme. Je velká šance, že se zúčastní i Gudasové.

Jakub Konečný si hraje s pukem na tréninku Komety Brno.

Chcete do Komety kromě otcova čísla přinést i jeho styl hry, technický a konstruktivní?

Vždycky jsem takový hokej vyznával. Na Spartě jsem měl jinou roli, tam jsem hrával oslabení, a taky to bylo důležité. V Kometě bych se rád vrátil k roli hráče do prvních tří lajn a na přesilovku, kterou jsem míval a vždy jsem v ní byl lepší.

Hrát jste tátu na vlastní oči neviděl. Kazety ze zápasů, v nichž vyhrával mistrovský titul pro Olomouc, doma máte?

Něco jsem viděl, i když tyhle zápasy přímo ne. Pamatuju si dobře, jak nám pouštěl jednu kazetu z jeho doby v Kometě, kdy šel na trestnou lavici a četl si na ní noviny. Tu snad máme někde ve sklepě.

Jste po něm i stejný bouřlivák?

Nemyslím si, že bych byl takový rebel, jakým byl prý on. Samozřejmě po něm leccos mám, nebráním se žádné legraci, ale co jsem slyšel, on byl větší divočák.

Znamená váš přestup do Brna, že jste se vzdal myšlenky na NHL, do které vás před čtyřmi lety draftovalo Buffalo?

Cílem nebo snem každého hokejisty samozřejmě je NHL si vyzkoušet. Konkurence je tam ale obrovská a Buffalo má podepsaných hodně mladých hráčů. Já jsem si u nich smlouvu nikdy nevybojoval, a čtyřleté období, kdy na mě Buffalo jako na evropského hráče z draftu mělo právo, letoškem skončilo.

Takže jste v zámoří už letos nebyl ani na kempu?

Tam jsem se dostal všehovšudy dvakrát. Do prvních let po draftu zasáhl covid, kempu se tehdy účastnili jenom kluci z Kanady a z Ameriky. Pak jsem v Buffalu byl v letech 2022 a 2023, byla to výborná zkušenost, a u toho už zůstalo. Letos se nic ve vztahu k zámoří neřešilo a já jsem si místo NHL řešil svůj hráčský posun a kariérní rozvoj.

Co si pod tím lze představit?

Ve Spartě bylo těžké probojovat se v sestavě výš. Nesmírně si vážím tří let v Praze, s prostorem na ledě to tam ale nebylo snadné. V minulé sezoně jsem nedostal na přesilovce ani jednu příležitost... Mrzelo mě to, protože jsem věřil, že kdybych šanci dostal, tak bych ji využil, a do toho se s velkým zájmem ozvala Kometa. Vycítil jsem, že šanci dostanu a bude jen na mně, jak se jí chopím.

Taky má ale nabitý kádr, stejně jako Sparta.

To je jenom dobře. Čeká mě konkurence, boj o místo. Klidně se může stát, že zase začnu ve čtvrté lajně. V Brně ale cítím, že šance přijde, a v tom případě si věřím, že o svých schopnostech trenéry i lidi kolem přesvědčím.