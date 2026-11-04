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Baráž už dávno není téma. Aspiruje Kladno na titul? Máme jasnou vizi, říká Konečný

Jakub Hromada
  10:39

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Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, Jakub Konečný z Kladna se raduje na děkovačce po zápase. | foto: ČTK

Právě na něm by se dal dokonale vykreslit progres celého klubu. Z barážového adepta se během necelého roku stalo mužstvo, které šimrá po zádech ty největší favority na titul. Příčin vzestupu byste našli několik, on je bezpochyby jednou z nich. Nedávný dříč s nízkým vytížením se proměnil v oporu. Útočník Jakub Konečný to ukazuje i v hokejové reprezentaci.

V ní debutoval už na konci minulé sezony, ještě pod trenérem Radimem Rulíkem, který ho aktuálně vede v Kladně.

A neopomenul jej ani jeho následovník Zdeněk Moták v nominaci na Finské hry. „Měl výborný start do sezony. Daří se mu bodově, hraje přesilovky i oslabení. Výborný bruslař s dobrým přehledem a střelou,“ řekl o něm při nominaci.

Konečný nasbíral v probíhajícím ročníku za 14 zápasů už 12 bodů, čímž vyrovnal své tři roky staré bodové maximum ještě ze Sparty. Zažívá nejvydařenější období v kariéře, které doplňují parádní výkony celého Kladna.

„Máme výbornou partu, kabina funguje výborně. Společně cítíme z týmu sílu,“ povídá sám Konečný.

Věřím, že to takhle je. Myslím, že každý hráč hraje hokej proto, aby dosáhl nejvyšších příček. Nebo aspoň věřím, že na Kladně to takto vidí každý z nás.

Jakub Konečný na dotaz, zdali Kladno cílí na titul

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
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14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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