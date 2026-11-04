Baráž už dávno není téma. Aspiruje Kladno na titul? Máme jasnou vizi, říká Konečný

V ní debutoval už na konci minulé sezony, ještě pod trenérem Radimem Rulíkem, který ho aktuálně vede v Kladně.
A neopomenul jej ani jeho následovník Zdeněk Moták v nominaci na Finské hry. „Měl výborný start do sezony. Daří se mu bodově, hraje přesilovky i oslabení. Výborný bruslař s dobrým přehledem a střelou,“ řekl o něm při nominaci.
Konečný nasbíral v probíhajícím ročníku za 14 zápasů už 12 bodů, čímž vyrovnal své tři roky staré bodové maximum ještě ze Sparty. Zažívá nejvydařenější období v kariéře, které doplňují parádní výkony celého Kladna.
„Máme výbornou partu, kabina funguje výborně. Společně cítíme z týmu sílu,“ povídá sám Konečný.
Věřím, že to takhle je. Myslím, že každý hráč hraje hokej proto, aby dosáhl nejvyšších příček. Nebo aspoň věřím, že na Kladně to takto vidí každý z nás.