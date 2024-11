Skvělé dva body, ale naše přesilovky jsou stále šílené, uznal plzeňský Klepiš

„Kluci výborně ubojovali puk na útočné modré, pak to byla situace dva na jednoho. Hledal jsem Honzu Schleisse, který je jako motorová myš všude. Faulovali ho a já pak viděl, že až poté došlo ke kontaktu s gólmanem a puk skončil za čárou,“ popisoval čtyřicetiletý Klepiš plzeňskou trefu na 3:3. V prodloužení pak dokonal obrat centr Lalancette první trefou v sezoně.

Jak jste se cítil po zákroku Daňa, chvíli jste zůstal ležet na ledě?

Trošku mě bolelo rameno, ale dobrý. Nevím, jestli si za to nemůžu trošku sám, dával jsem si puk na zem, chtěl se otočit. Na druhou stranu, určitě mě mohl dohrát jinak. Bylo tam pár kluků od nás, kteří si to s ním chtěli hned vyřídit. Naštěstí se to nestalo, byl bych naštvaný, kdybychom kvůli tomu přišli o přesilovku.

V prodloužení jste zkusili i hru pěti proti třem, nebyl to velký risk?

Byl to dobrý tah. Ale pořád platí, že naše přesilovky jsou šílené. Pořád na nich pracujeme, ale není to tam, kde bychom chtěli.

Nicméně dvě jste využili.

Na procenta fajn, ale když to člověk vidí, je to tristní.

Vážíte si dvou bodů poté, co Třinec z vašeho pohledu otočil skóre z 2:0 na 2:3?

Ty góly jsme samozřejmě dostat nechtěli. První byl pro ně šťastný, po naší střele vyhodili puk a ujeli z toho do brejku. Třetí padl po vyhrané buly a teči před gólmanem. To jsou věci, které se musíme naučit hrát, puky vyndávat ven ze třetiny. Měli jsme to rozehrané hezky, nakonec jsme šťastní za dva body.

Jak vám vyhovoval brzký začátek, hrálo se již od 14 hodin?

Jako co jsem měl k obědu? (smích) Rajčata na másle, těstoviny a kuřecí. Je pravda, že normálně se jde člověk na chvíli natáhnout, teď to nešlo. Taky jsem se v první třetině cítil, jako když ještě spím...

Natáhli jste vítěznou sérii na pět utkání, dýchá se už lépe?

Nedávno jsme pět zápasů v řadě prohráli, i když jsme se také snažili. Určitě to nyní chceme udržet nahoře, v kabině je lepší nálada. A i ten dnešní obrat nám pomůže, to dodá další impuls. Ale pořád je na čem pracovat, abychom se dál posouvali.

Plzeňští hokejisté skórují proti Třinci.

Na domácím ledě vás čekají ještě další tři z pěti zápasů v řadě. Je to v tuhle chvíli výhoda?

To je ošidné. Hlavně se nemůžeme koukat na to, co bylo, ale snažit se vyhrát každý další zápas. I když jsme pětkrát vyhráli, v tabulce se moc neposouváme, propast jsme si předtím udělali velikou. Ale samozřejmě je pozitivní, že jsou lidi s námi a fandí nám. I pro ně chceme ty další zápasy vyhrát.