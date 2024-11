Nějaký čas nakopnout to ještě máme, ale utíká rychle, uznal plzeňský Klepiš

„To je na tom jediné pozitivní. Vůbec to neznamená, že bychom měli pauzu klidnou. Ale nějaké plus to určitě je. Výhra je pro nás důležitá, tréninky budou příjemnější,“ svěřil se Klepiš.

V 53. minutě utnul bezbrankový stav. Nejprve krásným pasem našel před brankou osamoceného Holešinského, který trefil zblízka tyč. Puk se ale odrazil znovu na hokejku zkušeného forvarda a ten ho pohotově nasměroval do odkryté klece.

Nastřelili jste v utkání třikrát brankovou konstrukci. Rozhodla hlavně vaše bojovnost?

Bojovnost tam je. V některých zápasech méně, v některých více, mělo by to být pořád stejné. Trápíme se od začátku sezony, to víme všichni. Já jen doufám, že se z toho dostaneme, že se nám nějaký zápas povede a dáme více než dva góly. A nastartujeme to. Čas ještě nějaký samozřejmě je, ale utíká rychle.

Byl to zápas nejhorších týmů v tabulce. Vnímal jste to tak?

Jo, každý se podívá na tabulku. Je fajn, že jsme vyhráli, ale s úctou a respektem k soupeři, Liberec je na tom nyní stejně jako my. Je vidět, že se trápí. Ale nechci mluvit za ně. My jsme moc rádi za vítězství, nevnímali jsme příliš, proti komu hrajeme. Hlavně nejsme v tabulce tam, kde bychom chtěli být. A já pevně doufám, že se to ještě otočí a budeme hrát na pozicích, kde si všichni přejeme.

Ondřej Rohlík z Plzně se snaží ujet hokejistům Liberce.

Šli jste si za za třemi body víc než soupeř?

Ano, byla tam bojovnost. Šancí jsme měli na pět gólů, naprosto tutových... Ale zase nám výborně zachytal Nick Malík. Kdyby tam nezvládl pár věcí, tak jsme mohli prohrát a mít svěšené hlavy. Ale to je hokej, jednou jste nahoře, jednou dole. Musíme to nakopnout a jet dál.

Jak popsat váš zlomový gól?

Byl tam nějaký závar, Holi (útočník Holešinský) vystřelil a já si myslel, že to gólman chytil. Puk se ale odrazil zase ke mně a první myšlenka byla někomu nahrát. Vůbec jsem si nevšiml, že gólman není v brance. Pak jsem si řekl, že to tam plácnu a nějak se to odrazí. Vyšlo to. Ale já jsem blázen s nahrávkama, vůbec nevím, proč jsem vystřelil. (smích)