Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

„Naše marodka se bohužel dál rozrůstá a do hry momentálně nemůžeme počítat ani s Dominikem Lakatošem a Stevem Mosesem. Potřebovali jsme reagovat rychle a zároveň smysluplně. Jakub je hráč, který to tady dobře zná, má obrovské zkušenosti a víme, co od něj můžeme očekávat. V této situaci je to ideální řešení,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
|
Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu
Mistr světa z roku 2010 v Mladé Boleslavi hrál v letech 2015 až 2020. Vedle toho odchovanec pražské Slavie v Česku působil i v Brně, Liberci, Kladně, Plzni, Třinci a Spartě. V extralize odehrál 677 zápasů s bilancí 135 branek a 262 asistencí. Za Středočechy může poprvé nastoupit v pátek ve Vítkovicích.
Vedle Lakatoše a Mosese aktuálně Mladé Boleslavi chybí i zranění Dávid Gríger, Adam Jánošík a Aleš Čech. Bruslaři tak v pondělí získali na hostování i obránce Šimona Kubíčka z Českých Budějovic.