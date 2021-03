Klepiš: Chci ještě titul, než si to odštráduju do důchodu

„Už jsem ve věku, kdy moc neřeším osobní statistiky. Jediné, co chci, je přidat ještě nějaký větší týmový úspěch,“ podotýká šestatřicetiletý útočník.

Jaké je zklamání z prohrané série?

Pokaždé, ať už prohrajete zápas, nebo sérii, je zklamání velké. Skončila nám sezona, i když by chtěl každý hrát dál a bojovat o pohár. To se nám nepovedlo.

Vyřazení bylo ve vašem případě opravdu rychlé.

Výsledek 0:4 je pro nás krutý, ale Třinec je teď opravdu kvalitním týmem. Na druhou stranu, hodně jsme jim to ulehčili sami svými chybami. Představovali jsme si, že budeme většinu věcí hrát jinak, že se nenecháme tolik vylučovat.

Kde byl největší rozdíl?

Už je konec a nebudeme se v tom zbytečně babrat. Měli jsme ale třeba hodně mladou obranu, kluci sbírali zkušenosti a ohrávali se. Příští rok to od nich zase bude lepší, to je pro ně plus.

To ale nebyl jediný problém, že?

Celý výsledek nás ohromně mrzí. Jak tým, tak si dovolím mluvit za naše fanoušky, protože kdyby tady byli a nebyl tu covid, tak by nás ohromně podpořili. Vím, že jich byla obrovská spousta u televize a nějaká hrstka tady na zápase. Nebudu se jim omlouvat, neudělali jsme to schválně a prostě jsme prohráli, ale i tak nás to mrzí.

Kde se vše zlomilo?

Chtěli jsme sérii zdramatizovat, ale nepovedlo se nám vůbec nic. Byla to shoda náhod. Tím, jak jsme udělali některé změny, tak asi spousta kluků ví, že příště se to bude muset dělat jinak. Usnadnili jsme jim to, neudělali jsme před brankou žádný pořádný bordel.

Třinec vám v sérii nedal skoro žádné přesilové hry. Zvládl to takticky lépe?

Moc dobře věděli, jaká je síla naší přesilové hry. Ale i když jsme přesilovku měli, tak jsme za celou sérii dali dva góly, takže i o tom je možné pochybovat. Celkově jsme za sérii dali čtyři góly, s tím se těžko vyhrává. A dostali jsme jich…

Dvacet.

To mi raději ani neříkejte. Je to play off, mělo by to být o prsa, o gól. Místo toho to bylo o parník. Celá liga věděla, že naši kluci hrají přesilovky nejlépe v lize, ale Třinec se na to výborně připravil. Možná tam chybělo víc střelby oproti základní části, protože tam to nikdo nebránil takto na krev. Asi jsme taky čekali, že půjdou góly do prázdné, ale to v play off přece není. Tam každý skáče třeba po hlavě. Všichni mají video, všichni vědí, jak soupeř bude hrát.

Byla to letos sázka na jednu trumfovou kartu jménem první formace?

Troufnu si říct, že naše první lajna je nejlepší v extralize, což dokazovala celou sezonu. Kluci spolu hrají tři roky, vědí o sobě naslepo. Je jasné, že budou hrát víc než ostatní. Těžko říct, jestli to byla jediná karta. Měli to těžké, Vítkovice i Třinec si na ně dávaly pozor mnohem víc než na další formace.

Jenže ty se spíš trápily.

Asi měly vystoupit i jiné lajny. Oni to táhli celý rok a ostatním se to uhrát nepodařilo.

V Kometě se chystají změny. Budete v Brně působit i nadále?

Nevím, co teď se mnou bude. Mám před sebou ještě tak sedm let hokeje, tak uvidíme. (směje se)

A chcete zůstat? Bavíte se o tom s majitelem Liborem Zábranským?

O něčem jsme se už bavili, ale zatím tak nějak nevím, abych řekl pravdu. Chci teď na chvíli od hokeje úplně vypnout. Jsem po sérii samozřejmě naštvaný, ale už se to stalo.

Celý tým bude mít podle slov teď už bývalého kouče asi týdenní volno před závěrečným hodnocením sezony. Co čeká vás?

Dlouho jsem neviděl rodinu. Moc se na ně těším a brusle se teď nějakou dobu budou válet v šatně.

I další čtvrtfinálové série skončily 4:0. Překvapuje vás to?

I když mi ta čtyřka tolik odskočená nepřišla, tak se přiznám, že když jsem teď nebyl s rodinou a díval se na zápasy soupeřů, musím uznat, že Boleslav i Liberec hrají opravdu dobře. Sparta byla jasný favorit a tolik nepřekvapila, i když Olomouc dokáže kousat i v základní části a dovedu si představit, jak to bolelo teď. Je to nevídané, žádný z týmů jistě nechtěl prohrát takhle rychle, ale stalo se. Týmy, které vyhrály, asi mají tu kvalitu vyšší.

Jaký je váš osobní pohled na tuto zvláštní sezonu a brněnské angažmá?

V Brně se mi moc líbilo. Bylo by to samozřejmě o hodně hezčí, kdyby tu aspoň jednou byla plná hala, jak je tu zvykem, ale bohužel to tak být nemohlo. Spokojený jsem byl i co se týče kontaktu s rodinou, vše bylo fajn. Osobní ambice už ale tolik nemám.

Nechcete snad říct, že už hokejově stárnete?

Už jsem ve věku, kdy moc neřeším osobní statistiky. Jediné, co chci, je přidat ještě nějaký větší týmový úspěch, než si to pomalu odštráduju do důchodu. To se letos nestalo, takže hokejově spokojený nejsem. Všechno okolo bylo fajn, ale s výsledkem spokojený nebudu.