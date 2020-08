Dej mi céčko, žertuje Klepiš, tak trochu nečekaná posila hokejistů Komety

Seběhlo se to rychle, příchod Jakuba Klepiše do brněnské Komety se nečekal. Když se ale během víkendu začal rýsovat, prokázal 36letý mazák svoji pohotovost.

„Už jsem si volal s Ondrou Němcem. Martinu Zaťovičovi jsem zavolal taky, abych mu oznámil, že se má připravit na odevzdání kapitánského céčka. Že ho už nebude mít. Samozřejmě to bylo ze srandy. Strašně se do Komety těším,“ vyprávěl Klepiš v pondělí do telefonu.

V úterý ráno dorazí do Brna, aby svoje zařazení do brněnského mužstva probral osobně s jeho šéfem Liborem Zábranským. Co mu Zábranský sdělí, asi není nic tajného: s Klepišem počítá do druhého útoku, ze kterého právě před týdnem z vážných rodinných důvodů odešel Tomáš Plekanec.

Do odpoledního utkání Generali Česká Cupu, v němž se Kometa pokusí v Pardubicích přetrhnout sérii čtyř porážek, ještě její nová akvizice nezasáhne.

„Nechceme z toho dělat přehnané závěry, ale sami vidíte, že naše produktivita je špatná. A poté, co Tomáš Plekanec ukončil svoje působení v Kometě, jsme museli okamžitě najít řešení,“ pravil Zábranský.

Vybral si Klepiše, který po minulé sezoně skončil v Mladé Boleslavi. Hrál tam posledních pět sezon, předtím nastupoval za Třinec, výraznou část kariéry ale strávil v KHL a na kontě má i 66 zápasů v NHL za Washington.

Přichází pravák. Ve druhém útoku budou tři

Rozvažování, na jaké místo v sestavě ho zařadit, má Zábranský usnadněné tím, že Klepiš je univerzál.

„Odehraju všechno, na centru i na obou křídlech. Je mi to vyloženě jedno. Nejsem typem člověka, který by někam přišel a hlásil se o to, co chce. Těším se hlavně na to, že si zahraju pěkný hokej, který jsem si během posledního roku neužíval podle svých představ. Kometa z mého pohledu hrála vždycky hezký hokej,“ řekl ostřílený forvard.

Na to, že bude považován za náhradu za Plekance, byl připravený už před svým příjezdem do Brna. „Abych pravdu řekl, tak tyhle otázky jsem čekal, jestli ho jdu nahradit,“ pousmál se. „Odpovídám, že vůbec ne. Osobně srovnávání mezi hráči nemám rád. Každý hráč má většinou svoje přednosti v něčem jiném. Jdu do Komety místo Tomáše, za pro něho ne právě příjemných okolností, a tímto bych mu chtěl popřát, aby v jeho životě bylo všechno v pohodě. Pro mě se tím, že v Kometě skončil, uvolnilo místo. V hokeji se tyhle věci dějí,“ rozhovořil se Klepiš.

Mimo to, že do brněnského týmu přichází typologicky jiný hráč, je zde také příchod praváka Klepiše za leváka Plekance. „I to je rozdíl. Teď by měli ve druhém útoku hrát tři praváci,“ potvrdil Zábranský, že s novicem v sestavě počítá mezi křídla Tomáše Vincoura a Petera Schneidera. „Uvidíme, jak se to vyvine. Věřím v podpis smlouvy a dál nechci předbíhat. Klepiš je univerzál, což by měla být trochu výhoda i pro mě při koučování,“ uvedl kouč a majitel Komety.

Za poslední tři roky v Mladé Boleslavi se Klepiš dvakrát dostal přes 35 kanadských bodů a v minulé sezoně si připsal 30 bodů za 7 gólů a 23 nahrávek. Rozebírat, co mu v týmu nesedlo, v pondělí nechtěl.

„Tím, že jsem si neužíval hokeje, nemyslím jen hraní pouze dopředu. Mám na mysli i jiné věci, které to obnáší a které nebyly ideální,“ zmínil.

S Kometou se bude teprve seznamovat, ale svoje představy o ní má. „Vybaví se mi výborní fanoušci, jedna z nejlepších prvních lajn v extralize a taky to, že se Kometa vždy prezentuje jako jedna velká rodina. To se mi taky líbí,“ uvedl před cestou do svého nového působiště.